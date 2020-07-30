​Эксперт разоблачил партию Медведчука: "ОПЗЖ — главный лоббист интересов Китая в Украине"

Решение президента Украины Владимира Зеленского ввести безвизовый режим с Китаем и курс на сближение с КНР были приняты под влиянием прокремлевских сил. Такое заявление в интервью изданию "Апостроф" сделал координатор грантовой организации FreeHongKongCentre Артур Харитонов.

​"Безусловно, решение о безвизе с Китаем и общим сближением с ним было принято под влиянием прокремлевских сил", — заявил он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

​Харитонов аргументировал, что партия Медведчука поставила перед собой цель усилить сотрудничество Украины и КНР по всем стратегическим направлениям.

​"ОПЗЖ — это абсолютно прокитайская партия, которая отвечает за лоббизм китайского бизнеса в Украине. Именно они сформировали междепутатскую группу "Один пояс — один путь", которая ставит цель усилить сотрудничество Украины и Китая на всех стратегических уровнях. Фактически это означает интервенцию КНР на все стратегические уровни. Пекин в первую очередь интересуется не нашими яблоками, а тяжелой промышленностью", — пояснил Харитонов. - ОПЗЖ, безусловно, лоббирует интересы Пекина".

​В подтверждение своих слов Харитонов привел аргумент, что глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук — это самый цитируемый украинский политик в китайских СМИ.

​"Кум Владимира Путина Виктор Медведчук – это, наверное, наиболее цитируемый в китайской прессе украинский политик. Упоминания о нем появляются в "Синьхуа" (главное правительственное агентство КНР с штаб-квартирой в Пекине — Delo.ua) и других… практически еженедельно", — аргументировал Артур Харитонов.