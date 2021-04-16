"Эпицентр" наградил сборную Украины по тяжелой атлетике за победу в Чемпионате Европы 2021

Президент Федерации тяжелой атлетики Украины, народный депутат Верховной Рады и соучредитель компании "Эпицентр К" Александр Герега поздравил украинских спортсменов с победой в Чемпионате Европе и пообещал построить в Харькове спорткомплекс олимпийского резерва. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Эпицентр К".

"На последнем чемпионате Европы наши тяжелоатлеты собрали настоящий урожай золотых медалей. Эти спортивные победы дают четкий стимул продолжать работать. Итак, после чемпионата компания "Эпицентр" будет еще больше вкладывать в развитие украинского спорта — это социальный взнос и миссия нашей компании. Очень скоро мы поедем в Харьков, чтобы заложить там первый камень под строительство нового современного Центра — спортивного комплекса олимпийского резерва как минимум на 50 помостов. Харьковщина дает нам большие результаты и веру в будущее многих видов украинского спорта. Поэтому мы хотим поддерживать спорт не только на Хмельниччине, где построено и успешно работает пять современных спортивных комплексов "Эпицентр", но и на Востоке Украины", — заявил Александр Герега.

По его словам, в перспективе у компании также возродить спортивные традиции в Днепропетровской области.

Напомним, на Чемпионате Европы 2021 в Москве украинская сборная по тяжелой атлетике завоевала рекордное количество медалей, заняв первое место в общем медальном зачете и завоевав 6 медалей: четыре золота, одно серебро и одну бронзу. В целом украинские чемпионы с учетом наград в упражнениях (рывке, толчке и сумме многоборья) привезли на Родину 17 медалей — из них 10 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые.

Такая безусловная победа по количеству медалей на Чемпионате Европы в сборной Украины по тяжелой атлетике произошла впервые. Несмотря на то, что соревнования международного класса проводились на территории страны-агрессора, наши спортсмены смогли победить и стать лучшими.

"Искренне горжусь тем, что гимн Украины четыре раза раздался этой весной в Москве — именно столько золотых медалей получили спортсмены и спортсменки в общем зачете Чемпионата Европы 2021. Также 17 раз во время Чемпионата поднимался флаг Украины за каждую из полученных наград. Впереди — Олимпиада, на которой, надеюсь, тяжелоатлеты продемонстрируют высокий уровень. Мы, со своей стороны, сделаем все, чтобы подготовить их к соревнованиям лучше", — отметила соучредитель компании "Эпицентр К" Галина Герега.

Призовые от компании получили чемпионы сборной — Дмитрий Чумак, Ирина Деха, Камила Конотоп, Алина Марущак, Анастасия Лысенко, Дмитрий Вороновский, тренеры женской и мужской сборной и личные тренеры спортсменов.

На Чемпионате Европы 2021 украинцы завоевали победу у соперников-штангистов из 37 стран мира. Украинский тяжеловес Дмитрий Чумак завоевал в весовой категории до 109 кг две золотые медали — в толчке (226 кг) и сумме многоборья (407 кг). А тяжелоатлетка Анастасия Лысенко в весовой категории +87 кг заняла второе место в рывке (116 кг), толчке (136 кг) и сумме многоборья (252 кг), получив три серебряные медали.

Отлично проявили себя также Ирина Деха и Камила Конотоп, которые установили европейские рекорды в рывке, толчке и сумме многоборья. Камила Конотоп в весовой категории до 55 кг завоевала три золота: в рывке — 95 кг, толчок — 113 кг и сумме многоборья — 208 кг, став абсолютной чемпионкой Европы. Свои три золота Ирина Деха завоевала в весовой категории до 76 кг — с результатом соревнований 113 кг в рывке, 135 кг в толчке и 248 кг в сумме многоборья и стала абсолютной чемпионкой Европы.

Еще одна наша штангистка, Алина Марущак, в весовой категории до 81 кг завоевала два золота: в рывке — 109 кг и в сумме многоборья — 236 кг и бронзу в толчке — 127 кг.

В весовой категории до 55 кг украинские тяжелоатлеты получили три бронзовые награды. Две из них — у Дмитрия Вороновского — в толчке (137 кг) и сумме многоборья (247 кг) и одна в молодой спортсменки Ангелины Ломачинская, которая заняла третье место в рывке (67 кг).

"Победа в общем зачете медалей на Чемпионате Европы — это заслуга наших спортсменок, спортсменов, их тренеров, а также Федерации и меценатов. В частности, Александра Гереги, который, несмотря на сложные времена, всячески поддерживает украинских тяжелоатлетов, обеспечивая им достойные условия для качественной тренировки в спорткомплексах "Эпицентр" и выплачивая денежные стипендии сильнейшим спортсменам, в частности Ирине Деха, Анастасии Лысенко и Дмитрию Чумаку. Именно поэтому, несмотря на наличие серьезных соперников, наша сборная, даже после длительного перерыва в выступлениях на международных соревнованиях, которые в прошлом году были отменены из-за пандемии, сегодня демонстрирует хорошие результаты", — отметил главный тренер женской сборной Украины по тяжелой атлетике Юрий Кучинов.

Этот чемпионат Европы по тяжелой атлетике стал последним лицензионным соревнованием к Олимпийским играм 2021, которые должны состояться этим летом в Японии.

"Когда звучал гимн Украины в Москве, я сказал себе: "Мы это сделали!". 99,9% моего успеха — это спортивный клуб "Эпицентр", который обеспечивает для тренировки украинских тяжелоатлетов лучшие возможности — современное спортивное оборудование и спортивные базы, качественные реабилитационные услуги, трехразовое спортивное питание повышенной калорийности, а также прямое финансирование многих других необходимых элементов для подготовки. Все это очень хорошо влияет на процесс тренировки и подготовки к международным соревнованиям", — говорит Дмитрий Чумак, украинский тяжеловес, трехкратный чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира, мастер спорта международного класса.