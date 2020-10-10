Фондовый рынок: Euronext покупает за $5,1 млрд итальянскую биржу Borsa Italianа

Пан-европейская биржа Euronext ENX.PA договорилась о покупке за 4,3 млрд евро ($5,09 млрд) итальянской фондовой биржи Borsa Italianа в Милане, которая принадлежит Лондонской фондовой бирже LSE.L, передает Reuters.
Как отмечает агентство, LSE.L по требованию Еврокомиссии выставила на продажу Borsa Italianа для завершения более крупной сделки — покупки за $27 млрд провайдера финансовой информации Refinitiv, 45% которого принадлежит Thomson Reuters TRI.TO, материнской компании Reuters News.
LSE выставила Borsa на продажу, чтобы развеять опасения Европейской комиссии по поводу ее контроля над европейским рынком облигаций.
В течение последних лет биржа Euronext проигрывает конкуренцию немецкой Deutsche Boerse и швейцарской SIX. Сделка увеличит объем операций биржи с акционерным капиталом, так как объединенная группа будет работать с более, чем 1 800 листинговыми компаниями совокупной рыночной стоимостью около 4,4 трлн евро.
На сегодняшний день рыночная капитализация Euronext составляет $7 млрд, и компания из-за нехватки собственных средств, вынуждена прибегнуть к заемному капиталу, чтобы профинансировать сделку.
Для Италии продажа Borsa Italianа является достаточно чувствительным политическим событием, так как итальянская биржа владеет торговой площадкой MTS, где торгуются государственные облигации на общую сумму $2,5 трлн.
Чтобы заручиться поддержкой итальянского правительства, Euronext объединился с государственным агентством Cassa Depositi e Prestiti (CDP) и крупнейшим итальянским банком Intesa SanPaolo ISP.MI, которые подпишутся на выпуск акций Euronext на 700 млн евро.
Euronext ENX.PA — пан-европейская фондовая биржа, в состав которой входят 15 торговых площадок в Амстердаме, Лиссабоне, Лондоне, Брюсселе и Париже. Является пятой крупнейшей биржей в мире.
Биржа занимается торговлей акциями и деривативами, а также предоставляет услуги клиринга и финансовую информацию. Состоит в стратегическом союзе с Нью-Йоркской фондовой биржей.
Напомним, в сентябре 2019 года Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) сделала предложение Лондонской фондовой бирже (LSE) об объединении обоих компаний.