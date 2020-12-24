Freedom Holding Corp. покупает американскую брокерскую компанию Prime Executions

18 декабря международный холдинг Freedom Holding Corp. получил согласие регулятора внутреннего рынка США на приобретение Prime Executions.

Об этом сообщают Українські Новини.

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Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов США (FINRA) предоставило Freedom Holding Corp. доступ к американскому внутреннему биржевому рынку через покупку Prime Executions. Это брокерско-дилерская компания, floor-брокер NYSE, член NASDAQ, FINRA и SIPC (страхует активы клиентов). Закрыть сделку планируют в течение 30 календарных дней.

Для Freedom Finance это билет на внутренний рынок США, который, кстати, очень непросто получить. Покупка Prime Executions расширяет присутствие холдинга в мире.

"Данная сделка — это важное событие для Freedom Holding Corp., поскольку она дает нам возможность присутствовать на рынках США и, соответственно, гарантирует нашим клиентам рентабельное и своевременное совершение рыночных сделок. Для нас это также является весомым признанием со стороны американского регулятора, отвечающего за надзор, который позволил нам работать с клиентами внутреннего рынка США. Мы ожидаем, что покупка Prime Executions Inc. позволит нам продолжить расширение нашего бизнеса, предоставляя участникам рынка США и Евразии лучшие межрыночные финансовые возможности", — прокомментировал генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Холдинг приобрел находящиеся в обращении акции Prime Executions Inc. у Эндрю Сильвермана и Дэниела Тэнди, которые продолжат работу в качестве членов Совета Директоров компании. На должность Президента и Главного исполнительного директора компании Prime Executions Inc. назначен Роберт Вотзяк. Он имеет 30-летний опыт консультирования на рынках капитала и административного руководства, включая работу на руководящих должностях на NYSE.

Также недавно Freedom Holding Corp. был включен в индексы MSCI U.S. Small Cap 1750 и MSCI U.S. Investable Market 2500. Попадание в списки известного фондового индекса свидетельствует о признании и международном доверии к компании.

СПРАВКА

Prime Executions Inc. — брокерско-дилерская компания, зарегистрированная Комиссией по ценным бумагам и биржам США, имеет доступ ко множеству площадок для торговли.

Freedom Holding Corp. —холдинг, имеющий представительства в 7 странах мира. Предоставляет клиентам консультации по вопросам инвестиций, услуги торговли ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через дочерние компании "Freedom Finance". Акции холдинга прошли листинг на фондовой бирже NASDAQ (FRHC). Имеет представительство в Украине — "Фридом Финанс Украина".

FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) — это одна из самых крупных, независимых регулирующих организаций в США. Контролирует работу более чем 624 тысяч брокеров по всей стране, ежедневно анализируя миллиарды рыночных событий.