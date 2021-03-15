Генеральным партнером "Репутационных активистов" стала крупнейшая юрфирма "Астерс"

Крупнейшая украинская юридическая фирма "Астерс" поддержит VII Национальный рейтинг качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты" и станет его генеральным партнером.

ЮФ "Астерс" предоставляет юридические услуги транснациональным корпорациям, крупным компаниям в различных сегментах экономики, финансовым институтам, государственным учреждениям и международным организациям. Сеть ее представительств включает Вашингтон, Лондон и Брюссель. Компания является эксклюзивным участником в Украине Lex Mundi — ведущей в мире сети независимых юридических фирм с обширным опытом работы в более чем 100 странах, а также представляет Украину в международной юридической сети Legalink.

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По мнению руководства ЮФ "Астерс", деловая репутация в современном мире имеет исключительно важное и постоянно возрастающее значение в бизнесе. И для компаний очень важно научиться корректно работать со своими репутационными активами.

"Мы давно наблюдаем за рейтингом "Репутационные активисты", и считаем, что в 2021 году он будет уникальным. Экспертному совету проекта придется оценивать корпоративные системы репутационного менеджмента в небывало токсичных внешних условиях пандемии и обусловленных ею кризисных явлений. Специалисты "Астерс" будут рады содействовать их сложной и благородной работе", — сказала директор по маркетингу "Астерс" Виктория Есауленко.

Как отметила Елена Деревянко, председатель Оргкомитета Рейтинга, вице-президент Украинской PR-Лиги, доктор экономических наук, "Репутационным АКТИВистам" достаточно сложно подобрать себе достойных партнеров.

"Дело в том, что большинство сильных успешных компаний Украины являются номинантами нашего рейтинга, а значит, не могут его поддерживать во избежание конфликта интересов. Поэтому мы очень воодушевлены сотрудничеством с "Астерс". У нас в Рейтинге нет номинации "Юридические услуги", и это позволяет сохранить независимость проекта, которой мы так гордимся. Кроме того, экспертиза ЮФ "Астерс", с точки зрения отраслевого и странового состава ее клиентской базы, позволит учесть еще один дополнительный ракурс при оценке систем репутационного менеджмента компаний-участников", — отметила Елена Деревянко.

СПРАВКА

Астерс является крупнейшей юридической фирмой Украины с офисами в Киеве, Вашингтоне (США), Брюсселе (Бельгия) и Лондоне (Великобритания). Международный рейтинг Chambers Europe 2020 отмечает 21 юриста Астерс — наибольшее количество признанных исследованием специалистов в одной юридической фирме в Украине.

Национальный рейтинг качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты" составляется с 2015 года. Это ежегодное исследование, нацеленное на общественное и профессиональное признание заслуг компаний, чьи руководители и коммуникационные департаменты наиболее системно и качественно занимаются вопросами управления корпоративной репутацией.

На основании прозрачной и понятной научно обоснованной методики независимый экспертный совет рейтинга, в который входит свыше ста ведущих отраслевых аналитиков и экспертов, определяет победителей отраслевых номинаций, а также в 5 cквозных функциональных номинациях, соответствующих критериям оценки. Церемония награждения победителей рейтинга проходит в рамках Международного PR-Фестиваля — авторитетного крупнейшего ежегодного отраслевого мероприятия коммуникационной индустрии с почти 20-летней историей.