Общество 20 минут назад

Гео Лерос заявил о провокации вокруг его мансарды

Депутат заявил, что неизвестные разбросали в почтовые ящики его соседей листовки с угрозами к ним от имени Лероса. В провокации депутат обвинил Офис президента Украины

Речь идет о мансарде в доме на Лабораторном переулке, где живет депутат Лерос Речь идет о мансарде в доме на Лабораторном переулке, где живет депутат Лерос
Речь идет о мансарде в доме на Лабораторном переулке, где живет депутат Лерос

Народный депутат Украины, экс-член фракции партии "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что его соседям в почтовые ящики разбросали послание якобы от имени самого Лероса с угрозами по поводу его мансарды.

В этом он обвинил Офис президента и главу офиса Андрея Ермака лично и призвал соседей никому не открывать дверь и никому не верить кроме него, о чем он написал в своем Телеграм-канале

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"В почтовые ящики были разбросаны хамские обращения якобы от меня, где я обращаюсь с угрозами к соседям. Эти обращения не имеют никакого отношения ко мне", — заявил Лерос. 

Напомним, речь идет о надстроенном этаже, который занимает Гео Лерос в своем доме в переулке Лабораторный в центре Киева. Здесь он владел квартирой в 33 квадратных метра, которая после реконструкции превратилась в апартаменты в 336 квадрата, о чем говорится в его электронной декларации.

О законности построенной им мансарды Гео Лерос в своем заявлении ничего не упомянул. В реестрах Государственной архитектурно-строительной инспекции разрешение на строительство такого объекта отсутствует, из-за чего полиция в сентябре 2020 года начала расследование.

Отметим, что часть соседей ранее подтвердила, что согласия на надстройку еще одного этажа они не предоставляли, хотя эти подписи Лерос собирал лично, заявляя, что это согласовано с мэром города Виталием Кличко.

Согласно законодательству, согласие всех жителей вместе с целым пакетом разрешительных документов — обязательное условие такой реконструкции.

Позднее общественные активисты повторно опросили соседей, которые подтвердили, что не давали разрешение, чтобы отдать всю крышу Гео Леросу, не получают от него никакой оплаты за пользование и хотели бы иметь свою мансарду.

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