Политика вчера, 22:38

Главу налоговой обвиняют в давлении на бизнес с помощью сфабрикованных уголовных дел — СМИ

Предприниматели готовят коллективные заявления в ГБР, НАБУ, ГПУ и в МВД

Главу налоговой обвиняют в давлении на бизнес с помощью сфабрикованных уголовных дел — СМИ Главу налоговой обвиняют в давлении на бизнес с помощью сфабрикованных уголовных дел — СМИ
Сергей Верланов. Фото: Цензор.нет

Главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова обвинили, в том, что он "кошмарит" бизнес, блокируя деятельность предприятий под предлогом расследования уголовных производств. Об этом сообщает Znaj.ua.

"Скандальный Глава ГНС Украины Сергей Верланов, что находится в прямом подчинении обнальщика Василия Костюка, которые по данным некоторых СМИ только за последний месяц обокрали страну на сумму более один миллиард гривен, решили по старой схеме Януковича "кошмарить" бизнес", — утверждается в материале издания.

По данным Znaj.ua, ряд украинских бизнесменов получили через чаты мессенджерах непонятные сообщения с просьбой с 24.02.2020 года прекратить свою работу, а на тех, кто их проигнорировал было оказано давление.

Кратко и по делу в Telegram

 

 

"Так, налоговики вступили в сговор со следователем Национальной полиции Украины и передали ему списки "неугодных предприятий". В свою очередь следователь послал им же (налоговикам) письмо по непонятному делу, открытому по факту мошенничества и какое никоим образом не касается предпринимательской деятельности. На основании данного письма ГНС Украины начала блокировку деятельности законопослушных предприятий", — утверждается в материале Znaj.ua.

 В связи с этим, предприниматели готовят коллективные заявления в ГБР, НАБУ, ГПУ, к министру внутренних дел , а также собираются пикетировать Кабинет министров и Офис президента.

В статье Znaj.ua также сообщается, что один из директоров предприятий намерен обратиться в посольство США в Украине: "с многочисленными доказательствами хищения государственной казны Украины Главой ГНС Украины Верлановым Сергеем Алексеевичем и Костюком Василием".

Других подробностей авторы Znaj.ua не сообщают, но обещают обнародовать подробности коррупционных схем впоследствии.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Директора завода "Укроборонпрома" задержали на взятке (ФОТО)
Директора завода "Укроборонпрома" задержали на взятке (ФОТО)
Закрытие 700 нелегальных АЗС в Украине принесет бюджету 1 млрд грн — налоговая
Закрытие 700 нелегальных АЗС в Украине принесет бюджету 1 млрд грн — налоговая
Топ-чиновник Ивано-Франковской полиции строит замки в Буковеле и покупает дорогие авто-СМИ
Топ-чиновник Ивано-Франковской полиции строит замки в Буковеле и покупает дорогие авто-СМИ
Загрузка...
Новое видео
Катерина Рожкова, НБУ: о кредитовании, страховании и экономике Украины

Новости дня

  1. "Слуга народа" предлагает ликвидировать Пенсионный фонд Украины

  2. В Киеве на Троещине подорвали отделение банка (ВИДЕО)

  3. В Польше инициируют продление возможности выполнения работы иностранцами с 6 до 12 месяцев

  4. Китайский коронавирус: число жертв превысило 2500 человек

  5. Ураганный ветер накрыл Южную Украину: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Загрузка...