Главу налоговой обвиняют в давлении на бизнес с помощью сфабрикованных уголовных дел — СМИ

Главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова обвинили, в том, что он "кошмарит" бизнес, блокируя деятельность предприятий под предлогом расследования уголовных производств. Об этом сообщает Znaj.ua.

"Скандальный Глава ГНС Украины Сергей Верланов, что находится в прямом подчинении обнальщика Василия Костюка, которые по данным некоторых СМИ только за последний месяц обокрали страну на сумму более один миллиард гривен, решили по старой схеме Януковича "кошмарить" бизнес", — утверждается в материале издания.

По данным Znaj.ua, ряд украинских бизнесменов получили через чаты мессенджерах непонятные сообщения с просьбой с 24.02.2020 года прекратить свою работу, а на тех, кто их проигнорировал было оказано давление.

"Так, налоговики вступили в сговор со следователем Национальной полиции Украины и передали ему списки "неугодных предприятий". В свою очередь следователь послал им же (налоговикам) письмо по непонятному делу, открытому по факту мошенничества и какое никоим образом не касается предпринимательской деятельности. На основании данного письма ГНС Украины начала блокировку деятельности законопослушных предприятий", — утверждается в материале Znaj.ua.

В связи с этим, предприниматели готовят коллективные заявления в ГБР, НАБУ, ГПУ, к министру внутренних дел , а также собираются пикетировать Кабинет министров и Офис президента.

В статье Znaj.ua также сообщается, что один из директоров предприятий намерен обратиться в посольство США в Украине: "с многочисленными доказательствами хищения государственной казны Украины Главой ГНС Украины Верлановым Сергеем Алексеевичем и Костюком Василием".

Других подробностей авторы Znaj.ua не сообщают, но обещают обнародовать подробности коррупционных схем впоследствии.