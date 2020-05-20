Голик: "Большая стройка" объездной в Днепре будет завершена до конца 2020 года

Строительство объездной дороги вокруг Днепра, начатое много лет назад, будет успешно завершено в 2020 году. Это станет возможным благодаря реализации инициированной Президентом Владимиром Зеленским Национальной программы "Большая стройка".

Юрий Голик на своей странице в Facebook рассказал о том, как несколько лет назад был достроен мост на въезде в Днепр — "элемент объездной, брошенный в свое время самыми крепкими в мире хозяйственниками". В результате сформировалась "объездная объездной" — временная техническая дорога в полях, ставшая постоянной за несколько лет.

"Ровно три года назад, в мае 2017-го, мы были с Владимиром Омеляном на месте "провала" вместо моста на въезде Днепр, — вспоминает Голик, занимавший в то время пост советника главы Днепропетровской ОГА. — В мае 2018-го я показывал ему, как идут работы по достройке моста на 23-й их календарный день. Еще через 19 дней мост был готов".

Голик иронизирует, что на оформление документов для ввода в эксплуатацию пошло больше, чем 42 дня строительства моста.

Во время визита в Днепр в 2019 году Президент Владимир Зеленский дал поручение полностью завершить трассу вокруг города.

"В конце прошлого года были уложены два слоя дорожного покрытия на участке от Запорожской трассы до ул. Аэропортовская. В этом году Объездная Днепра должна быть достроена. Средства на ее достройку заложены еще в первом постановлении КМУ. И город получит долгожданную дорогу, которая разгрузит ту же улицу Космическую от фур. А еще один долгострой будет закончен", — заявил он.

Всего в 2020 году по программе "Большая стройка" будет отремонтировано и построено 6,5 тысячи км дорог. Юрий Голик сообщал, как в Запорожской области ремонтируют дороги национального и международного значения.