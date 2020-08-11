Госпрограмма "5-7-9%": четверть всех кредитов выдал Укргазбанк

Из почти 2 тысяч кредитов на 4,2 млрд грн, которые были изданы в рамках президентской программы "Доступные кредиты 5-7-9%", четверть профинансировал Укргазбанк, констатирует госбанк.

"Только за последние две недели мы увеличили кредитный портфель "5-7-9%" на 225 млн грн, выдав еще 114 кредитов", — уточняет Укргазбанк.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как отмечается, в рамках программы "5-7-9%" наибольшим спросом пользуются кредиты на рефинансирование ранее полученных займов. Но стабильно высоким также остается спрос бизнеса на инвестиционные кредиты.

"В общей сложности выданных кредитов лидирует агробизнес. Также по займам обращаются предприятия сферы торговли и производители. Не отстает бизнес, занятый в области перерабатывающей промышленности, а третье место занимают предприятия в сфере оптовой и розничной торговли", — рассказали представители банка.

По их словам, по количеству оформленных договоров лидируют Харьковская, Киевская и Сумская области.

Отметим, что первым в Украине стартапом, который получил доступный кредит на свой бизнес, стал эко-предприниматель из Хмельницкого.

Напомним, на днях в пресс-службе Министерства финансов сообщили, что за последнюю неделю уполномоченные банки программы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключили 236 новых кредитных соглашений на общую сумму 864 млн грн.

Всего же, по состоянию на 10 августа 2020 года, финансовыми учреждениями было выдано 1991 кредит на общую сумму 4,227 млрд грн.