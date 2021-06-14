"Готовим мирную армию" — организаторы про массовый съезд женщин в Буковеле

350 женщин со всей Украины прошли трехдневное командно-тренировочное обучение "Женского десанта" в рамках женского движения "За Майбутнє" — крупнейшей в Украине организации женщин, которая насчитывает более 130 тысяч поклонниц, 15 тысяч участниц и 1500 депутаток всех уровней советов. Об этом сообщили организаторы проекта.

Интенсив, собравший самых активных женщин-десантниц со всех уголков Украины в Буковеле, стал продолжением постоянно действующих курсов самообороны "Женский десант", которые проходят в 35-ти городах Украины. На них более 1000 женщин учатся тому, как защитить себя физически и морально, независимо от возраста и уровня подготовки.

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"На интенсив мы собрали самых активных участниц Женского десанта. Это девушки из каждого уголка Украины, которые готовы учиться, развиваться, менять себя и страну. Как известно, начинать надо с себя, поэтому мы и организовали первое в Украине мероприятие такого формата и масштаба — командно-тренировочные учения. Это не светская тусовка, не политический съезд и не спортивный лагерь — это трехдневный интенсив, где девушки работали, тренировались и учились. Такой разноплановый симбиоз интерактивов стал настоящим взрывом знаний, эмоций, физического и морального подготовки. Это, можно сказать, мирная армия, которая четко и скоординировано умеет решать любые вопросы. Но не надо забывать, что и постоять за себя она может!", — рассказала Ирина Суслова, лидер женского движения "За Майбутнє".

За три дня интенсива женщины провели шесть многофункциональных тренировок. Утром и вечером каждый день происходили командные занятия с профессионалами в различных направлениях, в частности, самообороны, работе в парах и в группах, построения, марширования. Также Мальтийская служба помощи провела женщинам тренинг на тему "10 заповедей спасителя", во время которого десантницы учились оказывать первую помощь в сложных ситуациях.

Помимо этого для участниц мероприятия провели тренинг-практику "Как вести себя во время массовых акций" и ознакомили с юридическими аспектами поведения во время мирных акций протеста. Кроме того, присутствующим презентовали стратегию развития Женского движения "За Майбутнє" и рассказали о практике "Self Branding" — осознания собственной уникальности, ее развития и презентации себя как бренда.

По словам лидера партии "За Будущее" Игоря Палицы, который также посетил мероприятие, Женское движение имеет огромный потенциал развития благодаря активности и самоотверженности ее участниц, чему примером является проведенные командно-тренировочные учения.

"Каждая женщина вступает в женское движение имея свои цели: кто-то хочет помогать детям, у кого-то жажда социальных проектов, кто-то из девушек мечтает стать политиком и защищать права людей на уровне государства, кто-то постоянно помогает пенсионерам и людям с инвалидностью, а кто-то просто ищет свой путь и единомышленников. Каждая из женщин — индивидуальность, благодаря которой и формируется стратегия развития Женского движения. Создавая женское крыло партии мы не думали, что девушки охватят своим потенциалом такое количество направлений. Но с каждым днем ​​число активных участниц движения растет, а с ним и развиваются все новые и новые направления деятельности. Я очень рад, что Женскому движению удалось выйти за рамки привычной структурности, расти и двигаться — а это главное, это также и прогресс, которого не хватает партийным структурам и вообще тем, кто себя называет движениями", — отметил лидер партии "За Майбутнє" Игорь Палица.