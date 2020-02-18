Экономика 60 минут назад

Гренландия решила продавать частным компаниям воду тающих ледников

Уже выписано 16 лицензий на экспорт талой воды коммерческим компаниям

Гренландия решила продавать частным компаниям воду тающих ледников Гренландия решила продавать частным компаниям воду тающих ледников
Ледники Гренландии. Фото: tagesspiegel.de

Гренландия планирует продавать талую ледниковую воду коммерческим компаниям. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

Указано, что в настоящее время выписано 16 лицензий на экспорт талой воды. При этом, в первую очередь, власть ориентируется на коммерческие компании.

"Изменение климата способствует таянию льда. Но это также приводит к увеличению дефицита воды в мире. Талая вода была в Гренландии в больших количествах в течение многих веков. Планируется сделать из нее продукт, который пользуется спросом на рынке", — говорится в сообщении.

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Напомним, в декабре 2019 года Международная группа полярных исследователей установила, что скорость таяния льда Гренландии с 1992 по 2018 год увеличилась в 7 раз.

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А к концу XXI века, согласно результатам исследований, талая вода с острова может привести к росту уровня Мирового океана на 7 сантиметров.

Ранее в Организации Объединенных Наций (ООН) объявили "чрезвычайную климатическую ситуацию" в мире из-за того, что 2015-2019 годы стали самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.

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