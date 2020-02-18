Гренландия решила продавать частным компаниям воду тающих ледников

Гренландия планирует продавать талую ледниковую воду коммерческим компаниям. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

Указано, что в настоящее время выписано 16 лицензий на экспорт талой воды. При этом, в первую очередь, власть ориентируется на коммерческие компании.

"Изменение климата способствует таянию льда. Но это также приводит к увеличению дефицита воды в мире. Талая вода была в Гренландии в больших количествах в течение многих веков. Планируется сделать из нее продукт, который пользуется спросом на рынке", — говорится в сообщении.

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Напомним, в декабре 2019 года Международная группа полярных исследователей установила, что скорость таяния льда Гренландии с 1992 по 2018 год увеличилась в 7 раз.

А к концу XXI века, согласно результатам исследований, талая вода с острова может привести к росту уровня Мирового океана на 7 сантиметров.

Ранее в Организации Объединенных Наций (ООН) объявили "чрезвычайную климатическую ситуацию" в мире из-за того, что 2015-2019 годы стали самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.