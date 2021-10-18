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Банки 1 час назад

IBOX BANK и МПС LEO — генеральные партнеры Х Украинского Банковского Форума

Председатель правления IBOX BANK Пётр Мельник расскажет на мероприятии об успехах и результатах развития финучреждения

В предыдущем банковском форуме приняли участие Сергей Тигипко и Макс Нефьодов В предыдущем банковском форуме приняли участие Сергей Тигипко и Макс Нефьодов
В предыдущем банковском форуме приняли участие Сергей Тигипко и Макс Нефьодов
Партнерский материал

Уже 21 октября в Fairmont Grand Hotel состоится Х Украинский Банковский Форум, организованный The Banking 50. Транзакционный банк IBOX BANK и международная платежная система LEO выступят генеральными партнерами ивента. Кроме того, председатель правления IBOX BANK Петр Мельник и СBDO LeoGaming Мариам Матиашвили выступят на конференции с докладами.

Темы трех основных блоков форума связаны с банками, небанковским финансовым сектором, а также рынком капитала.

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Юбилейный десятый Украинский Банковский Форум станет самым крупным за всю историю THE BANKING 50/CIS Bankers и привлечет более 250 участников украинского финансового рынка. Среди них ведущие банкиры, финансисты, представители регуляторов и правительства.

"За 2021 год мы добились удивительных результатов. Участие в Х Украинском Банковском Форуме дает возможность поделиться с участниками рынка стратегией и теми решениями, которые в итоге привели нас к успеху. На ивенте также будут выступать спикеры, чья экспертиза очень важна для нас", — прокомментировала акционер Международной платежной системы LEO и АО "АЙБОКС БАНК" Алена Шевцова.

Докладчик от МПС LEO — CBDO компании Мариам Матиашвили — расскажет о масштабировании бизнеса по приему платежей в условиях постоянного роста cashless-платежей.

Председатель правления IBOX BANK Пётр Мельник поведает об успехах и главных результатах развития в рамках стратегии транзакционного банка за 2021 год.

Напомним, в марте 2021 года международная платежная система LEO была внесена Национальным банком Украины в категорию важных платежных систем в Украине, а в июне главой ее Наблюдательного совета стал третий президент Украины Виктор Ющенко. В 2021 году МПС LEO стала участником платежных систем MasterCard и Visa. Доля международной платежной системы LEO на украинском рынке составляет 8,5%.

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