Политика 20 минут назад

Ігор Палиця закликав уряд збільшити фінансування місцевих громад

Станом на 1 червня, за даними Держказначейства, борг держави перед місцевими бюджетами наближається до 4 млрд грн.

Ігор Палиця. Фото: Facebook політика Ігор Палиця. Фото: Facebook політика
Ігор Палиця. Фото: Facebook політика

Центральна влада повинна надати місцевим громадам фінансові ресурси для здійснення їх повноважень щодо утримання закладів освіти, охорони здоров’я та виплат матеріальної допомоги малозабезпеченим категоріям українців.

Про це заявив лідер партії "За майбутнє", народний депутат України Ігор Палиця.

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"Влада економить на українцях, перекладаючи фінансову підтримку малозабезпечених на місцеві бюджети. У підсумку чимдалі більше людей залишається без допомоги. Основні витрати на боротьбу з коронавірусом і підтримку малозабезпечених лягли на місцеві громади. Саме вони підвищують зарплати медикам, закуповують ліки, маски, тести й обладнання, а також підтримують пенсіонерів, багатодітні родини тощо. Але центральна влада з кожним роком забирає в них чимдалі більше грошей. Із 2018 року видатки для місцевих бюджетів знизилися на понад 16%. За даними Держказначейства, борг держави перед місцевими громадами становить майже 4 млрд грн. Досить економити на людях!" — заявив Ігор Палиця.

Лідер партії "За майбутнє" закликав уряд терміново запровадити компенсацію місцевим громадам втрат через карантинні обмеження — не менш ніж 3 млрд грн.

Крім того, за словами Ігоря Палиці, у державному бюджеті на 2022 рік необхідно передбачити дотацію місцевим бюджетам на утримання закладів освіти й охорони здоров’я — не менше 25 млрд грн, на компенсацію проїзду пільговиків — не менше 5 млрд грн.

Також лідер партії "За майбутнє" наголосив, що місцева влада має отримати право на здійснення гнучкої політики щодо податків і зборів, які перераховуються до місцевих бюджетів. Прибуток на доходи підприємств і плата за користування надрами повинні залишатися на тих територіях, де вони генеруються.

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