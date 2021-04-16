"Институт Права и Общества" Кармазина исполнил решение суда и опроверг ложь об ICU

Киев, 16 апреля 2021 года. Общественная организация "Институт Права и Общества" (далее — Институт), президентом и соучредителем которого является Юрий Кармазин, во исполнение решений Верховного суда Украины и Северного апелляционного хозяйственного суда, опровергла озвученную ею ранее ложь о группе ICU. Согласно постановлению суда, неправдивая информация опровергнута ответчиком тем же способом, которым была распространена, – в ходе публичной пресс-конференции.

Об этом сообщают Українські Новини.

Опровержение касается вымысла, озвученного ранее руководителями института Юрием Кармазиным, Виктором Шишкиным и Иваном Домбровским, о якобы деловых взаимоотношениях ICU с американским бизнесменом Эллиотом Бройди. В том числе, опровергнуто существование якобы консультационного соглашения между Broidy Capital Management и ICU, сфальсифицированный характер которого был доказан в ходе судебных разбирательств.

ICU высоко ценит свою деловую репутацию, как многолетнего лидера финансовых рынков Центральной и Восточной Европы, и в случае лживых высказываний в свой адрес принципиально инициирует судебные разбирательства, отстаивая свои интересы всеми предусмотренными способами.

Ранее ICU так же выиграла суд у экс-нардепа Павла Костенко, которого обязали опровергнуть информацию о несуществующих сделках группы.

СПРАВКА

Группа ICU — независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США.

Учредители ICU — Макар Пасенюк и Константин Стеценко.