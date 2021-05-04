InsurTech-сектор бьет рекорды: с начала года в эту сферу инвестировано $2,55 млрд

В первом квартале 2021 года глобальные инвестиции в страховой сектор достигли нового квартального максимума в размере $2,55 млрд.

Как сообщает "Фориншурер", это включало восемь "мега-раундов" финансирования, что было больше, чем за любой другой трехмесячный период, на которые пришлось более $1,13 млрд инвестиций.

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По данным издания, общий объем финансирования в течение квартала вырос на 180% по сравнению с первым кварталом 2020 года, который сильно снизился из-за опасений, связанных с COVID-19.

Кроме этого, совокупная сумма инвестиций увеличилась на 22% по сравнению с более сопоставимым кварталом 2020 года, в то время как количество отдельных сделок выросло на 42% по сравнению с предыдущим кварталом.

Согласно исследованиям перестраховочного брокера Willis Towers Watson (WTW), инвестиции были в основном связаны с компаниями, занимающимися страхованием недвижимости и несчастными случаями (P&C), на долю которых приходилось 69% доли в сделках.

Крупнейшие раунды финансирования включали Next Insurance, Coalition, Zego, Sidecar Health, Pie Insurance, Clarify Health, Corvus и TypTap.

Но в то же время, по данным WTW, количество сделок на ранней стадии увеличилось на 13 пп по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, при этом 60% инвестиций в первом квартале 2021 года представляют собой сборы средств стартапами в серии A или B.

При этом, первый квартал 2021 года был самым географически разнообразным набором стартапов на ранней стадии за один квартал, представляющим 24 страны, включая Бангладеш, Эстонию, Бразилию, Нигерию и ОАЭ.

В издании подчеркнули, что технологические инновации получают распространение только тогда, когда появляется сообщество, которое их поддерживает, а COVID-19, в большей степени, чем любой другой фактор, быстро ускорил изменения, которые уже шли полным ходом.

При этом, в "Фориншурер" добавили, что решения, предлагаемые "иншуртехами", должны иметь интеллектуальный и коммерческий смысл для их целевых пользователей, независимо от того, страховщики это, брокеры или покупатели страховых услуг.

Напомним, в 2021 году в Украине наблюдается стремительный рост и развитие таких направлений, как open banking, необанки, digital-сервисы и упрощение проверки (аутентификации).

В частности, эксперты прогнозируют, что высоким интересом будут пользоваться стартапы сегмента B2B2C (Business-to-Business-to-Consumer), направленные на увеличение уровня безопасности онлайн-транзакций (например, токенизация). Кроме того, бизнесу интересны и способы улучшения процессов.

Учитывая развитие технологий, финтехи будут важными партнерами для InsurTech-стартапов, поскольку смогут интегрировать необходимые платежные функции в их проекты. Кроме того, финтех-компании обладают большими массивами данных, которые интересны страховщикам.

Источник фото: Depositphotos.