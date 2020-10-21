Ирина Суслова: "Власть готовит давление и провокации против женщин — будущих депутатов"

В партии "За майбутнє" заявили, что владеют информацией о том, что власть готовит серьезное давление на женщин, которых выберут в советы разных уровней. Для этого уже сегодня представители власти заставляют их писать заявления об отказе от будущего депутатского мандата.

Об этом сообщила лидер Женского движения партии Ирина Суслова.

"Мы получаем очень тревожные сигналы. Политические боссы на разных уровнях заставляют женщин-кандидатов писать заявления о сложении депутатских полномочий, которые уже в ближайшее время должны получить девушки по всей стране. Это досадный сигнал, но мы не готовы сдаваться", — утверждает Суслова.

Она заявила, что Женское движение партии "За майбутнє", несмотря на политическую принадлежность, готово поддержать всех женщин в отстаивании их прав на представительство в органах местной власти.

"Мы призываем женщин-кандидатов НЕ писать эти заявления! Мы защитим от политического давления каждую женщину, которая стала кандидатом, и которая должна стать депутатом. Мы готовы предоставить всю необходимую поддержку для того, чтобы все те, кто выдвигается сегодня кандидатами, стали депутатами", — заявила Суслова.

Напомним, что 25 октября в Украине пройдут выборы в местные органы самоуправления по всей стране.