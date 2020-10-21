Политика 1 час назад

Ирина Суслова: "Власть готовит давление и провокации против женщин — будущих депутатов"

Кандидаток в местные депутаты понуждают писать отказы от мандатов в случае их победы

Ирина Суслова. Фото: пресс-служба партии "За майбутнє" Ирина Суслова. Фото: пресс-служба партии "За майбутнє"
Ирина Суслова. Фото: пресс-служба партии "За майбутнє"

В партии "За майбутнє" заявили, что владеют информацией о том, что власть готовит серьезное давление на женщин, которых выберут в советы разных уровней. Для этого уже сегодня представители власти заставляют их писать заявления об отказе от будущего депутатского мандата.

Об этом сообщила лидер Женского движения партии Ирина Суслова.

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"Мы получаем очень тревожные сигналы. Политические боссы на разных уровнях заставляют женщин-кандидатов писать заявления о сложении депутатских полномочий, которые уже в ближайшее время должны получить девушки по всей стране. Это досадный сигнал, но мы не готовы сдаваться", — утверждает Суслова.

Она заявила, что Женское движение партии "За майбутнє", несмотря на политическую принадлежность, готово поддержать всех женщин в отстаивании их прав на представительство в органах местной власти.

"Мы призываем женщин-кандидатов НЕ писать эти заявления! Мы защитим от политического давления каждую женщину, которая стала кандидатом, и которая должна стать депутатом. Мы готовы предоставить всю необходимую поддержку для того, чтобы все те, кто выдвигается сегодня кандидатами, стали депутатами", — заявила Суслова.

Напомним, что 25 октября в Украине пройдут выборы в местные органы самоуправления по всей стране.

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