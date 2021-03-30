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В мире 50 минут назад

Итальянские власти запретили круизным лайнерам заходить в Венецию

Ограничения будут касаться исторического центра Венеции, включая площадь Святого Марка, мимо которой проплывают лайнеры, и канал Джудекка

Венеция. Фото: Getty Images Венеция. Фото: Getty Images
Венеция. Фото: Getty Images

Министерства инфраструктуры, культуры, туризма и окружающей среды Италии объявило о временном запрете для круизных лайнеров заходить в отдельные районы Венеции.

Как сообщает La Stampa, об этом представители Совета министров Италии объявили в ходе онлайн-совещания на прошлой неделе. По мнению членов правительства, суда ослабляют фундамент исторических зданий города.

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В издании отмечают, что ограничения будут касаться исторического центра Венеции, включая площадь Святого Марка, мимо которой проплывают лайнеры, и канал Джудекка.

Помимо этого, итальянские министры планируют также решить проблему загруженности большими судами водных каналов города.

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Лайнеры, которые все же должны проходить мимо Венеции или заходить в город, будут направлять в ближайший промышленный порт Маргера. Оттуда пассажиров или грузы должны будут доставлять к месту назначения на более мелких плавсредствах.

По информации La Stampa, это уже не первая попытка запретить прохождение крупнотоннажных судов в Венецию.

Так, в 2012 году правительство Италии ограничило водоизмещение судов, проходящих через канал Джудекка, до 40 тысяч тонн.

Отмечается, что после начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и сокращения морских перевозок мэрия Венеции вместе с перевозчиками разработали план постепенного распределения морского трафика между городом и портом Маргера через канал Петрол, который расположен дальше от исторического центра.

Напомним, в январе 2020 года в итальянском городе Венеция из-за отсутствия осадков уровень воды понизился на 50 сантиметров ниже нормы.

Перед этим, 17 ноября, городские власти Венеции объявили наивысший уровень опасности из-за поднятия уровня воды. По подсчетам властей, городу был нанесен урон в размере €1 млрд.

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