Страхование и финуслуги 1 час назад

Из-за коронавируса многократно возросла популярность страхового приложения UNIQA

С начала года количество скачиваний приложения myUNIQA для iOS и Android составило 115 тысяч

Фото: Уника Фото: Уника
Фото: Уника

Клиенты австрийской страховой группы UNIQA во время карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19 многократно увеличили количество обращений через цифровую платформу myUNIQA.

Как сообщает "УкрСтрахование", за пять месяцев 2020 года количество обращений клиентов через приложение превысило 1 млн, что на 25% больше аналогичного показателя в минувшем году.

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С начала года количество скачиваний приложения myUNIQA для iOS и Android составило 115 тысяч, при этом подавляющее большинство пользователей (87%) высоко оценили качество сервиса.

С myUNIQA клиенты могут воспользоваться консультацией или обратиться в службу поддержки UNIQA, а также переслать или получить документы в цифровом виде. Таким же образом в режиме онлайн происходит заявка о страховом случае.

"Для нас важно всегда быть доступными для наших клиентов и продолжать предлагать наши услуги. На этом этапе социального дистанцирования наши клиенты еще более широко использовали цифровые услуги UNIQA", — прокомментировал правления UNIQA Питер Хьюмер особенности дистанционного обслуживания во время карантина.

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