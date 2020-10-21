Политика 20 минут назад

"Якщо українським виробникам не заважати, вони створять робочі місця", − Ігор Палиця

Лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ігор Палиця наголосив: політика держави спрямована на пільги й підтримку іноземцям, але ніяк не власним вітчизняним виробникам.

"Якщо українським виробникам не заважати, вони створять робочі місця", − Ігор Палиця "Якщо українським виробникам не заважати, вони створять робочі місця", − Ігор Палиця

В Україні є всі можливості для розвитку власного виробництва, але держава цьому не сприяє. Високі податки та відсутність доступних кредитів, а ще — нерівні умови експортування продукції — головні перешкоди, з якими стикаються виробники.

Про це, зокрема, йшлося під час зустрічі лідера партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ігоря Палиці з колективами ТОВ "Київхліб" та ТОВ "Броварський алюмінієвий завод".

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Керівник "Броварського алюмінієвого заводу" Сергій Шапран зауважив: за 10 років, відколи він почав відроджувати підприємство, не відчув жодної підтримки та пільг від держави. Навпаки — лише перешкоди з боку контролюючих органів та надвисокі податки.

"Більше 40% нашої продукції іде на експорт, і для нас дуже важливо мати рівні умови з виробниками з країн Євросоюзу", − зазначив він.

Лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ігор Палиця наголосив: політика держави спрямована на пільги й підтримку іноземцям, але ніяк не власним вітчизняним виробникам.

"Люди хочуть розвиватися, люди хочуть працювати, вкладати гроші тут, в Україні, а їм це все заборонено — де корупційними схемами, де законними схемами. Сьогодні в Україну привезти алюміній — нуль податків. Тож, Китай до нас везе, Європа до нас везе, везе хто завгодно. А от якщо ми хочемо продавати в Європу,  маємо платити мито — 4,5%. Кожен місяць за кордон виїжджає більше тисячі тонн лому алюмінію як контрабанда. А наші виробники змушені купувати його за кордоном і завозити назад до країни. Це нонсенс!", − сказав Ігор Палиця.

Тому завдання партії "ЗА МАЙБУТНЄ" − це економічний прагматизм.

"Ми не пішли в політику, ми пішли для того, щоб у нас працювали заводи, щоб українці могли розвивати виробництво, вкладати інвестиції, щоб люди мали роботу. Якщо українським виробникам не заважати, у нас будуть реальні робочі місця, а не 500 тисяч, які нам так обіцяла влада", − заявив лідер політсили.

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