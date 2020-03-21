Общество 50 минут назад

Ярославский перечислил $2 млн на целевую деятельность Харьковского антикризисного штаба

Всего бизнесмен намерен потратить $13 млн на мероприятия по противодействию эпидемии коронавируса

Ярославский перечислил $2 млн на целевую деятельность Харьковского антикризисного штаба Ярославский перечислил $2 млн на целевую деятельность Харьковского антикризисного штаба
Александр Ярославский

Известный украинский бизнесмен Александр Ярославский, руководитель Харьковского антикризисного штаба, сегодня перечислил $2 млн на финансирование закупки товаров, необходимых региону для противодействия эпидемии коронавируса. О зачислении этого первого взноса сообщил официальный сайт штаба

За деньги бизнесмена будут приобретены 450 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Тест-системы этого вида закупят в дополнение к тестовым ПЦР-системам, которые на днях прибудут в Украину из Китая в соответствии с договоренностями Александра Ярославского и владельца Alibaba Джека Ма. 

Напомним, что вчера на встрече с представителями харьковского бизнеса Александр Ярославский сказал, что общая сумма его финансового участия в противодействии эпидемии коронавируса составит $13 млн,  а затем добавил, что первый транш перечислит немедленно.

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Согласно размещенным на сайте штаба данным общая сумма, которая нужна на оборудование и материалы для борьбы с эпидемией, составляет $2,384 млн для Харькова и $2,347 млн для области. Эти же данные были вчера озвучены на встрече с лидерами харьковского бизнеса.

По информации Харьковского антикризисного штаба, бизнесмены активно поддерживают инициативу Ярославского и обращаются с предложениями профинансировать закупку тех или иных материальных ресурсов. В понедельник планируется обнародовать сводную информацию по итогам первых дней сбора средств.

Напомним, что штаб был создан по итогам встречи в Офисе Президента представителей власти и крупного бизнеса. 17 марта было его первое заседание, а 19 марта состоялась встреча с лидерами регионального бизнес-сообщества.

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