Кабмин готов предоставить сотни тысяч рабочих мест — Шмыгаль

Экономика в Украине работает, за исключением шести сфер. Об этом в ходе онлайн-брифинга на Закарпатье сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В Украине экономика работает. У нас фактически шесть отраслей — это преимущественно отрасли потребления: массовые мероприятия, торговля непродуктовыми товарами, транспортные перевозки, ресторанный бизнес, гостиничный бизнес — они остановлены, чтобы разорвать цепочку заражений и эпидемии. Все критические инфраструктуры, все предприятия-экспортеры, вся экономика сегодня работает", — заявил Шмыгаль.

По его словам, согласно данным социологического исследования, 70% граждан Украины ходят на работу.

При этом, глава правительства отметил, что в Украине есть новые условия работы из-за карантина, которые, в частности, предусматривают необходимость соблюдения социальной дистанции.

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Шмыгаль добавил, что с министерствами социальной политики и экономики проводится работа над созданием дополнительных рабочих мест.

"Сегодня Украине нужно несколько сотен тысяч (рабочих мест — Delo.ua), и мы готовы эти рабочие месяца представить и предоставить их буквально в ближайшее время, чтобы люди сразу при завершении, смягчении карантинных условиях могли двигаться, найти себе работу и обеспечить, как минимум, свою семью средствами на питание. Поэтому важно, чтобы в регионах, в областных центрах и в каждом городе определили перечень профессий, где не хватает работников, а бизнес определил, чем можно заинтересовать людей, которые вернулись в Украину", — подчеркнул премьер.

Как сообщалось ранее, в конце марта правительство продлило карантин из-за коронавирусной инфекции на 30 дней — до 24 апреля, а также ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны.

В конце марта стало известно, что количество безработных в Украине в период карантина фактически увеличилось на 0,5-0,7 млн человек, до 2,0-2,2 млн человек.

В начале апреля Кабинет министров Украины включил в перечень службы и объекты, которым разрешено работать во время карантина, курьеров, строителей, мусорщиков и торговцев стройматериалами.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины планирует в мае создать 500 тысяч рабочих мест.