Кабмин убрал пенсионный сбор

Кабинет министров принял постановление №866 от 23 сентября, которым освободил украинцев от уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первичном приобретении жилья или если лицо стоит в очереди на получения жилья.

Как сообщает https://ua.news/, на сегодня пенсионный сбор на операции покупки недвижимого имущества составляет 1% от стоимости недвижимости, указанной в договоре купли-продажи.

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Таким образом, пенсионный сбор отменен, если:

Лицо покупает жилье впервые и это подтверждено заявлением человека, оно не имеет и не приобретало права собственности на жилье (в том числе не приватизировала, а не наследовала, не получала в дар, не покупала, в частности как долю в общем имуществе супругов), данными с реестра прав на недвижимость и данными о неиспользовании жилищных чеков для приватизации или использования их для приватизации доли имущества государственных предприятий и земельного фонда.

Лицо находится в очереди на получение жилья, что подтверждается документом, выданным органом, к компетенции которого относится ведение учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Напомним, до этого такую ​​инициативу поддержала Верховная Рада. Также ВР утвердил 17 сентября закон, освобождающий внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора. Кроме того, парламент в первом чтении поддержал закон, который освобождает граждан от уплаты судебного сбора при обжаловании постановлений об административных правонарушениях.