Общество 1 час назад

Кабмин утвердил перспективные планы формирования территорий громад всех областей

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, перспективные планы охватывают всю страну, кроме оккупированного Крыма

Заседание Кабинета министров. Фото: пресс-служба КМУ Заседание Кабинета министров. Фото: пресс-служба КМУ
Заседание Кабинета министров. Фото: пресс-служба КМУ

В рамках децентрализации Кабинет министров Украины утвердил перспективные планы формирования территорий громад трех последних областей — Запорожской, Львовской и Одесской.  

Соответствующие решения были приняты на заседании правительства 27 мая.

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"Утверждены три последних перспективных плана областей за исключением оккупированных территорий. Имеется ввиду Автономная республика Крым. Временно оккупированные территории Донбасса попадают в план", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Таким образом уже у всех областей Украины есть утвержденные правительством перспективные планы, охватывающие 100% их территории.

Инфографика: decentralization.gov.ua

Как отметил Шмыгаль, такие планы станут основой будущих территориальных громад по всей стране. Более того, на данный момент проводятся консультации и относительно перспективного плана Крыма, который будет сформирован сразу после деоккупации полуострова.

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Напомним, что перспективные планы формирования территорий громад станут основой будущего административно-территориального устройства базового уровня.

Ранее Верховная Рада Украины уполномочила Кабинет министров определять центры территориальных громад и их территорию до принятия закона об административно-территориальном устройстве. 

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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