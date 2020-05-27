Кабмин утвердил перспективные планы формирования территорий громад всех областей

В рамках децентрализации Кабинет министров Украины утвердил перспективные планы формирования территорий громад трех последних областей — Запорожской, Львовской и Одесской.

Соответствующие решения были приняты на заседании правительства 27 мая.

"Утверждены три последних перспективных плана областей за исключением оккупированных территорий. Имеется ввиду Автономная республика Крым. Временно оккупированные территории Донбасса попадают в план", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Таким образом уже у всех областей Украины есть утвержденные правительством перспективные планы, охватывающие 100% их территории.

Инфографика: decentralization.gov.ua

Как отметил Шмыгаль, такие планы станут основой будущих территориальных громад по всей стране. Более того, на данный момент проводятся консультации и относительно перспективного плана Крыма, который будет сформирован сразу после деоккупации полуострова.

Напомним, что перспективные планы формирования территорий громад станут основой будущего административно-территориального устройства базового уровня.

Ранее Верховная Рада Украины уполномочила Кабинет министров определять центры территориальных громад и их территорию до принятия закона об административно-территориальном устройстве.