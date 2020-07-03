Общество 30 минут назад

Как MC.Today после своих "экспериментов" со СМИ пытается уйти от ответственности за ложь

При этом издание еще и пытается заработать на судебном споре против них же 65 тысяч грн

Тимур Ворона и Вера Черныш, руководители сайта MC Today. Фото: Медиа няня Тимур Ворона и Вера Черныш, руководители сайта MC Today. Фото: Медиа няня
Тимур Ворона и Вера Черныш, руководители сайта MC Today. Фото: Медиа няня

На днях в украинском медиа-пространстве случился скандал — редакция онлайн-журнала MC.Today подбросила другим изданиям фейковую новость об открытии кофеен Starbucks в Киеве. 

Многие СМИ повелись, другие засомневались, однако почти всех ситуация заставила задуматься над этичностью эксперимента. Так, медиаменеджер, экс-креативный директор Masterskaya, экс-шеф-редактор bit.ua и экс-и.о. главреда "Телекритики" Дмитрий Терешков называет его "имитацией полезной деятельности и грубым нарушением журналистской этики".

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А управляющий партнер Havas PR Kyiv, основатель медиа MINTRANS, экс-маркетинг-директор в Uklon Даниил Ваховский отмечает, что из-за случившегося "некоторые клиенты из международных корпораций попросили убрать MC Today из списка потенциальных площадок для партнерства".

Впрочем, портал в прошлом уже ставил опыты над украинской журналистикой — в прошлом году MC.Today рассылал СМИ от имени помощницы нардепа запрос о том, сколько будет стоить снятие неугодной депутату статьи и размещение заказного "черного" материала без плашки "Реклама" о Давиде Арахамии, который сегодня является главой фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде.

Часть изданий отказались тогда это делать, а отдельные все же согласились. Среди согласившихся это сделать, как указано в материале MC.Today, оказались также неизвестные люди, которые с почтового ящика Gmail от имени издания "Капитал" предложили разместить материал на двух других ресурсах по $150 за каждый, добавив, что по вопросам размещения такого рода контента они "плотно работают с национальным порталом Delo.ua".

PR-служба бизнес-портала Delo.ua, которое является частью бизнес/медиа бюро ekonomika+, тогда сразу высказала свою позицию касательно упоминания ресурса: "Причин, по которым третьи лица, не имеющие отношения к редакции, ссылались на наш деловой портал в переписке с вами, мы не знаем, тем более, что письмо могло быть "фейковым" — о чем свидетельствует адрес отправителя. Никакого сотрудничества с изданием "Капитал" у нас не было".

После долгой переписки главного редактора Delo.ua Андрея Лохматова с руководителями сайта MC.Today  Верой Черныш и Тимуром Вороной о недопустимости упоминания недостоверной информации в статье об издании Delo.ua, последние отказались ее убирать из материала, в результате чего издание Delo.ua в лице компании "Коммуникационный хаб "Экономика" подало в суд на ООО "Эмси Тудей" с требованием написать опровержение недостоверной информации. При этом компания не требовала компенсации морального ущерба и своих издержек за судебный спор.

Однако в своем ответе на судебный иск ООО "Эмси Тудей" заявило, что не является собственником сайта MC.today, согласно информации из базы доменных имен WHOIS, предварительно убрав с сайта все упоминания своего юридического лица.

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"Они заняли позицию, что сайт им не принадлежит — мол, идите на WHOIS, смотрите данные на WHOIS. Но эти данные скрыты, истребовать их у регистратора доменных имен практически невозможно, так как регистратор доменных имен находится в США", — прокомментировал юрист "Коммуникационного хаба "Экономика" Дмитрий Пономарев.

По его словам, "Эмси Тудей" не только не признает, что сайт принадлежит им и они несут ответственность за размещенную на нем информацию, а его сотрудники занимаются его наполнением, так еще и пытается в суде "повесить" на "Коммуникационный хаб "Экономика" свои расходы на юридические услуги в размере 65 тысяч грн. То есть, учитывая то, что опубликовать опровержение размещенной недостоверной информации сайту MC.Today не стоило бы никаких денег, портал еще и пытается заработать на данном судебном споре.

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