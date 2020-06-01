Как суд и АРМА открыли путь дешевой Зе-ипотеке и иностранным инвестициям

История $100-миллионных по состоянию на сегодня долгов АИС перед Укрсиббанком, украинским подразделением международной финансовой группы BNP Paribas, тянется с 2007 года. Именно тогда бенефициары этой группы компаний — скандально известные экс-нардепы от "Партии Регионов" Дмитрий Святаш и Василий Поляков — одолжили через свои компании и лично для себя эту внушительную сумму. Правда, как показала жизнь, без намерения возвращать деньги кредитору.

При этом бенефициары АИС, столпы режима Януковича и народные депутаты со стажем, не стеснялись использовать свои полномочия в личных целях. И все годы существования огромной суммы разноплановых долгов перед Укрсиббанком группы BNP Paribas старательно размахивали депутатскими мандатами, избегая погашения многомиллионной задолженности. Во времена владычества "регионалов" о вопиющем поведении недобросовестных должников правительству рассказывал французский посол, поскольку BNP Paribas, материнская структура Укрсиббанка, — родом из Франции. Банкиры писали коллективные письма, указывая на манипуляции с законом, которые позволяют себе Святаш и Поляков. Воздух сотрясали, а деньги банку никто не возвращал.

При Порошенко воз с места тоже не особо активно сдвигался. Дело длилось так долго, что его развернутое описание занимает очень много страниц. Группа DCH даже официально призывала власть лишить бенефициаров АИС политической неприкосновенности и вскрывала факты злоупотребления Святашем статусом депутата Верховной Рады Украины, который "регионал" использовал для уклонения от уплаты налогов, давления на суды, органы прокурорского надзора и правопорядка. В результате, несмотря на все махинации бенефициаров АИС, незаконно выведенные из ипотеки Укрсиббанка активы все же были переданы в ведение Национального агентства по розыску и управлению активами, которые были получены преступным путем или связаны с коррупционными правонарушениями (АРМА). Впоследствии, чтобы обеспечить сохранность имущества, АРМА передало его на хранение уполномоченной компании ЖК "Воздвиженка".

Но только сейчас, при Зеленском, принято знаковое, по мнению экспертов, решение о возмещении ущерба кредитору. Сейчас это уже не сам банк, а ООО "Украинская металлургическая компания" — одно из предприятий группы DCH Александра Ярославского, которое вошло в положение своих французских партнеров и взяло на себя казавшийся безнадежным долг.

Решение о возмещении ущерба по долгам АИС и ее бенефициаров, которое по иску УМК принял Днепровский райсуд столицы, — историческое в плане защиты прав кредиторов. "Возмещение убытков, нанесенных потерпевшему ООО "Украинская металлургическая компания"… осуществить за счет средств от реализации конфискованного имущества Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), а оставшуюся часть зачислить в собственность государства. Вещественные доказательства по делу, к которым применена спецконфискация, переданы в собственность государства" — сказано в судебном вердикте о возмещении убытков на сумму более 2,288 млрд грн. Этим решением суда подтверждено также применение процедуры специальной конфискации активов группы АИС, которыми распоряжается АРМА, а управляет уполномоченная компания. Средства, вырученные от продажи этого имущества, возместят кредитору ущерб, нанесенный за более чем 10 лет существования задолженности.

Чем показателен кейс с долгами АИС для Украины? С одной стороны, на фоне этой истории довольно ироничными, и даже издевательскими, выглядели заявления украинской власти разных призывов и созывов об инвестировании в украинскую экономику и расширении кредитования бизнеса и населения. Ведь риск невозврата кредита и невозможность для кредитора отстоять свои права в суде всегда закладываются в стоимость банковских кредитов, и это прямо сказывается на размере процентной ставки, то есть "цене" заемных средств. То есть какие дешевые кредиты, какая безопасность вложенного капитала? О чем вы говорите, если "омандаченные" политики могут давить на правоохранителей и безнаказанно уклоняться от погашения долга.

Таким образом, решением по делу АИС создан прецедент наказания гибридных политиков, которые, прикрываясь статусом нардепа, творят бесчинства. Вор должен сидеть в тюрьме, долги должны быть возвращены. Делом АИС занимались Антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований, частью дела — Генеральная прокуратура и Национальная полиция. Десятилетняя история мошенничества и махинаций бенефициаров АИС дала о себе знать: они стали изгоями в политической среде и для избирателей, стали токсичными для любой из политических сил и растеряли политический вес. Самовыдвиженец Святаш, которого не взяла к себе ни одна партия, с треском провалился в мажоритарном округе на парламентских выборах-2019, где проиграл кандидату от президентской партии "Слуга народа". А потом не нашел ничего лучше, чем бежать всей семьей в Российскую Федерацию. Местонахождение второго бенефициара корпорации АИС Василия Полякова пока неизвестно, но подозрение в мошенничестве ему предъявлено. В целом, в Украине жизненная перспектива для обоих одиозных экс-нардепов — минимум 5-7 лет тюрьмы.

Зато для нашей страны будущее видится намного более радостным, если эта практика станет эталонной, и подобные дела о нарушении прав кредиторов будут решаться по этой справедливой логике. Тогда у украинского народа есть шанс увидеть обещанную президентом Зеленским "ипотеку под 10% годовых" и активизацию кредитования предпринимателей, которую так часто обещают все руководители правительств и Нацбанка. Потому что банкам уже не придется в стоимость кредита для рядового заемщика закладывать риски невозврата средств "святашами-поляковыми". А вкладчики охотнее понесут деньги на депозиты, если будут понимать, что банк не рухнет из-за беспредела крутых недобросовестных заемщиков.

Эксперты единодушно назвали решение Днепровского суда Киева знаковым, а позиция АРМА в этом процессе демонстрирует, что государство Украина способно защитить интересы добропорядочного бизнеса и инвесторов. Это четкий сигнал должникам — "долги придется возвращать при любой политической погоде".

"АРМА в деле АИС доказало, что эта структура дееспособна, а инструменты защиты добросовестных предпринимателей эффективны. Решение суда дает положительный сигнал всем, кто надеется привлечь к ответственности злонамеренных должников. Бизнес видит, что власть повернулась к нему лицом", — прокомментировал исход процесса аналитик Владимир Цыбулько. Его коллега Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий, отмечает, что АРМА, как эффективный инструмент защиты интересов государства, кредиторов и инвесторов, будет регулярно подвергаться нападкам тех, кто хочет увильнуть от ответственности: "Президент Украины и его команда держат курс на создание в нашей стране инвестиционного пространства, куда можно вкладывать деньги. Судебное решение по возврату долгов АИС доказывает: АРМА может играть ключевую роль в выполнении связанных с этим курсом задач — в защите прав инвесторов и возмещении ущерба, нанесенного экономическими преступниками. Именно поэтому АРМА всегда будут атаковать все те, кому правоохранители наступили на хвост", — подытожил Карасев.

Созданные АРМА и судом прецеденты — четкий сигнал потенциальным инвесторам, что их интересы будут защищены на уровне государства. "Наказывая недобросовестных заемщиков из АИС, суд работал на международный имидж Украины. Ведь процесс связан с возвратом денег, украденных у BNP Paribas — крупнейшей финансовой группы Европы. Думаю, этот опыт привлечения к ответственности зарвавшихся заемщиков пригодится всем иностранным банкирам и другим инвесторам, работающим в Украине", — прокомментировал исход процесса популярный блогер Кирилл Сазонов.