Какие навыки нужны финансистам, чтобы вывести компании в топ-сегмент

В 2020 году совокупная годовая выручка 100 крупнейших частных компаний Украины составила 2,15 триллиона гривен, а это — 54% украинского ВВП. Стоит также заметить, что прибыль в 2020 году выросла на 3% по сравнению с 2019 годом.

Редакция Delo.ua проанализировала успех компаний-лидеров по версии Forbes в 2020 году и выяснила, какие профессиональные навыки, знания и компетенции необходимы специалистам, чтобы выводить свои компании в топ рейтингов.

Для развития во многих отраслях все большую значимость приобретает не академическое образование и профессиональный бэкграунд, а soft skills — качества, которые могут быть полезны не только соискателям в поисках работы, но и компаниям, которые этих кадров нанимают. Конечно, сотрудники должны уметь оперировать цифрами, составлять отчетность и анализировать финансовые показатели. Но это не единственная составляющая успеха. Так как же найти универсальные кадры, воспитать профессионалов и на какие качественные навыки стоит обращать внимание сегодня?

Ответ на этот вопрос состоит из нескольких пунктов. Во-первых, специалистам в области финансов необходимо получать международное подтверждение своей квалификации. Во-вторых, ежедневно совершенствовать и расширять знания, которые приведут компанию к финансовому успеху, а ее сотрудника сделают универсальным и незаменимым. В-третьих, следить за тенденциями мировых рынков и пробовать выходить на международный уровень. А также взращивать своих специалистов самостоятельно, постепенно развивая их сильные стороны.

Эксперты ACCA — ассоциации, объединяющей специалистов в области финансов, учета и аудита, определили главные компетенции, которые точно пригодятся сотрудникам крупных украинских компаний, и рассказали, зачем компаниям вкладывать деньги в своих сотрудников.

Технические навыки и этика

Специалистам необходимо придерживаться определенных международных стандартов и не нарушать принципы профессиональной этики. Не только в повседневной жизни, но и в работе следует оставаться непредвзятыми, а также иметь здоровый скептицизм — уметь смотреть на ситуацию "со стороны". Этому качеству можно обучиться и развить его, но не всякая организация может выдать вам сертификат о том, что вы теперь в этом профи.

В АССА — могут. Будучи едва ли не единственным органом, регулирующим понятие о профессиональной состоятельности финансистов всего мира и свободно принимающим решение о том, кому эту "состоятельность" присваивать, АССА, по сути, является одновременно и профессиональной федерацией и антимонопольным комитетом в профессии. Таким образом, получить разрешение практиковать на международном уровне — это куда больше, чем подписать пустотелый "документ о намерениях" или формально принять принципы профессионального сообщества. Из этого круга избранных вас на самом деле могут исключить.

Интеллект (IQ) и Креативность

Интеллект тесно связан с умением идти в ногу со временем, получать и использовать актуальные знания, быть гибкими к новым стандартам и приспосабливаться к злободневным обстоятельствам. Так, если до пандемии многие договоры заключались офлайн, то сейчас онлайн-общение является не роскошью, а необходимостью.

Креативность как прикладной навык пока недоступна искусственному интеллекту, поэтому она будет одной из самых востребованных в роботизированном будущем, и ее развитию следует уделить особое внимание уже сейчас.

Креативность же как прикладной навык пока недоступна искусственному интеллекту, поэтому она будет одной из самых востребованных в роботизированном будущем, и ее развитию следует уделить особое внимание уже сейчас.

Именно поэтому не менее трети всего времени подготовки профессиональный финансист тратит на освоение навыков, необходимых для гибкого консультирования клиентов с самыми разными кейсами бизнеса, а также — изучение методик аудита и понимание того, какую именно логику изменения бизнес-процессов будет актуально внедрить в той либо иной ситуации. Тут стоит отметить, что на реальном рынке решения финансового директора или аудитора зачастую содержат такое количество переменных, что их прямая эффективность не может быть рассчитана в ближайшей перспективе, и именно здесь на помощь оценке в сухих цифрах приходит то, чего не умеет "машинное мышление" — интуитивная оценка на базе опыта, импровизация и широкий инструментальный кругозор в профессиональной области.

Ориентация в цифровом пространстве

Интерес и знание об уже существующих и появляющихся технологиях, возможностях их применения. В рамках того, что финтех набирает стремительные обороты, и то, что сегодня по запросу "IT-вакансии" можно найти также предложения финансовых компаний, ни для кого не секрет.

В процессе получения реальной квалификации освоение финтех-составляющей стоит на нескольких столпах, основными из которых являются использование студентами on-the-edge современных софтверных продуктов и изучение влияния инновационного рыночного инструментария на финансовое поведение компаний. То есть студенты изучают технологии и как инструмент своей будущей работы, и как фактор при оценке рисков, возможностей и направлений тактического развития своих компаний-клиентов.

Эмоциональный интеллект (EQ)

Еще одна область, которая точно не будет автоматизирована в ближайшем будущем. В основе EQ лежат четыре принципа: осознанность, самооценка, мотивация и адаптивность. Каждый из них позволяет освоить важные для жизни и бизнеса стратегии. Человек с высоко развитым EQ лучше осознает цели, реализует собственный потенциал и эффективно общается с людьми.

Получение квалификации АССА по умолчанию предполагает прохождение отдельных модулей по коммуникативным навыкам и отдельное направление обучения профессиональной этике

Например, получение квалификации АССА по умолчанию предполагает прохождение отдельных модулей по коммуникативным навыкам и отдельное направление обучения профессиональной этике, что в совокупности дает понять — одних только прикладных знаний для работы на мировом уровне в 2021 далеко не достаточно.

Опыт коммуникации с клиентами

Чтобы добиться желаемых результатов, финансист должен уметь предугадывать и понимать ожидания клиента, поэтому современные программы обучения, которые имеют мировой уровень аккредитации, уделяют внимание не только обращению с цифрами и специализированным софтом, а и закладыванию в головы учеников основ менеджмента и того "аккаунтинга", который выходит за пределы бухгалтерской отчетности. И хотя MBA профильное финансовое образование, конечно, не заменит, можно смело утверждать, что аккредитованный финансовый специалист — это, скорее, mid or high level менеджер, нежели просто квалифицированный линейный исполнитель.

Умение прогнозировать

Для успешного ведения бизнеса необходимо уметь предугадывать будущие тренды, оценивать платежеспособность партнеров, используя минимум информации, определять потребность во вложениях и оптимизировать инвестиционный портфель компании.

Значительная часть обучения современного финансиста базируется на умении выстраивать модели предполагаемых движений средств и принимать решения, исходя из многих факторов работы бизнеса, не все из которых напрямую относятся к управлению деньгами. Здесь в ход активно идет оценка рисков и умение понимать вектор движения компании в целом. Именно поэтому на последних этапах обучения профессионалу приходится осваивать такие модули как Strategic Business Reporting или Strategic Business Leader, касающиеся уже, скорее, макро-менеджмента, чем отчетности как таковой.

Понимая эти параметры, компаниям стоит задуматься о том, что лучше — сэкономить 70 тысяч гривен в надежде найти квалифицированного сотрудника среди тысяч соискателей или обучить собственного. И опыт крупнейших компаний Украины говорит о том, что второй вариант — более выгодный.