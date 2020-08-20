Кандидат в мэры Киева от БЮТ — Кучеренко вошел в тройку лидеров, — соцопрос

Выдвижение кандидатом в мэры Киева представителя "Батькивщины" Алексея Кучеренко существенно изменило положение кандидатов. Это демонстрирует августовский опрос киевлян ВОО "Передовые правовые инициативы". Экс-министр ЖКХ и первый заместитель главы комитету ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Кучеренко занял третью позицию в рейтинге с мизерным отрывом от второго места, которое занимает представитель пропрезиденткой партии Ирина Верещук..

Данные ВОО "Передовые правовые инициативы" в августе демонстрируют сохранение жителями Киева своих предпочтений — за действующего городского главу Киева Кличко готовы проголосовать 41,6%. Кандидат от "Слуги народа", народный депутат Ирина Верещук занимает вторую строчку — 10,41%. Всего 1% от Верещук отделяет нового кандидата в мэры Киева Алексея Кучеренко. На четвертой позиции находится народный депутат от Европейской солидарности" Алексей Гончаренко — он набирает 7,05% голосов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Министр ЖКХ (2007-2010 гг) Кучеренко представляет партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Политические позиции БЮТ и "Батькивщины" в Киеве и Киевской области всегда отличались значительной поддержкой избирателей.

В исследовании также отмечается, что у Виталия Кличко и кандидата от "Батькивщины" Алексея Кучеренко стабильный электорат, в то же время у других кандидатов, которые набирают 5% отмечаются электоральные перетоки — часть избирателей переходит от одного кандидата к другому.

Исходя из результатов опроса ВОО "Передовые правовые инициативы" выдвижение Кучеренко ставит крест на шансах Андрея Пальчевского и Сергея Притулы, у которых отсутствует опыт без работы в коммунальном секторе, на победу в выборах.

ВОО "Передовые правовые инициативы" опросила методом интервью face-to-face 15 101 респондентов — жителей Киева. По данным исследователей, погрешность репрезентативности не превышает 1,5%.

Очередные выборы в местные органы власти в Украине должны пройти осенью 2020 года.