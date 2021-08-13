Кандидата на пост главы БЭБ Василия Горбаля заподозрили в отмывании денег

Конкурс по отбору главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) может превратиться в реванш пророссийских сил в Украине. Такое заявление в пятницу, 13 августа, во время брифинга сделали лидер общественного движения "Общество будущего" Евгений Карась, руководитель киевской городской ячейки партии "Правый сектор" Юрий Гуренко и управляющий партнер адвокатского объединения "Suprema Lex" Виктор Мороз.

В частности, сомнения у них вызвал один из кандидатов на этот пост — бывший народный депутат от "Партии регионов" и действующий член Совета Национального банка Украины Василий Горбаль. По словам активистов, только из открытых источников они собрали достаточно информации о том, что Горбаль, прошедший к следующему этапу конкурсного отбора главы БЭБ, не обладает кристально чистой деловой репутацией. Сейчас они намерены обратиться в правоохранительные органы и донести эту информацию широкой общественности, в том числе и членам комиссии, которая будет проводить собеседования с кандидатами на пост главы БЭБ.

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"Он претендует на пост главы Бюро экономической безопасности. Экономическая безопасность — это, по сути, составляющая национальной безопасности. Претендуя на такой пост, в принципе, во всем мире — и Украина не является исключением — у человека должна быть кристально чистая репутация. Возникает вопрос, соответствует ли Горбаль такому критерию, как кристально чистая репутация. По крайней мере, исходя из тех фактов, которыми я сейчас оперирую как адвокат и которые я получил от своих клиентов из открытых источников, для меня этот вопрос риторический, поскольку фактически такой человек не соответствует этому критерию. По крайней мере, исходя из того фактажа, который у меня сейчас есть. И, защищая бизнес как специалист в области права, как адвокат, и более 10 лет хорошо зная, что такое налоговая полиция, и понимая, что БЭБ создавалось для того, чтобы у бизнеса не было проблем с тем, как работает новый орган, не было повторения стиля работы налоговой полиции, я бы категорически не хотел ни как адвокат, ни как представитель бизнеса моих клиентов, чтобы такой орган возглавлял человек с подходами, которые соответствуют мироощущению Василия Горбаля", — заявил Виктор Мороз.

В частности, информация относительно Горбаля, которую адвокат и представители националистической организации и партии намерены передать в правоохранительные органы, касается предприятия "Украинская инвестиционно-инжиниринговая компания", в которой Горбалю принадлежала доля в 75%. Эта компания, по данным юриста, задолжала АБ "Укргазбанк" более 300 млн гривен, и большая часть этого долга была создана искусственно.

По словам Мороза, согласно Уголовному кодексу Украины, это можно квалифицировать как "отмывание денег", и некоторые факты относительно этого уже расследуются в рамках уголовного производства относительно противозаконного завладения средствами банка именно "Украинской инвестиционно-инжиниринговой компанией".

Кроме того, как заявил Мороз, у него есть факты, подтверждающие, что Василий Горбаль через подконтрольных ему лиц привлекал из банков кредитные средства, которые потом так и не были возвращены кредиторам. По его словам, эти факты расследовали и журналисты, и правоохранительные органы.

"Все эти вопросы остаются открытыми. Горбаль никак их не комментирует, не объясняет происхождение своих средств и законность своих действий относительно фактов, которые расследуются в рамках уголовных производств и рассматриваются в определенных судебных спорах. Поэтому вопрос, может ли такой человек возглавлять один из органов, который будет отвечать за национальную безопасность в стране, которая седьмой год находится в состоянии войны", — заявил он.

Кроме того, по словам Мороза, у него есть основания задаваться вопросом, законно ли состоялось рефинансирование "Укргазбанка" в те годы, когда его возглавлял Горбаль. Вся эта информация, по его мнению, указывает на то, что кристально чистой репутации у Горбаля нет, поэтому возглавлять БЭБ он не может.

По словам Евгения Карася, изначально националисты восприняли Горбаля как технического кандидата в конкурсе на пост главы БЭБ. Однако сейчас, когда он прошел в следующий тур отбора, помимо обращения в правоохранительные органы националисты намерены придать найденной ими информации как можно более широкую огласку. В том числе донести ее до членов комиссии, которая будет проводить собеседования с 12 отобранными кандидатами на пост главы Бюро.

Напомним, что Кабинет министров Украины принял постановление о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ) на заседании 12 мая. БЭБ получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Бюро экономической безопасности обеспечит новый уровень взаимодействия бизнеса и власти, а все виды силового давления на бизнес уйдут в прошлое.

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