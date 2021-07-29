Милованов забраковал кандидатуру Данилюка на конкурсе по отбору главы БЭБ из-за диплома

Конкурсная комиссия по отбору директора новосозданного Бюро экономической безопасности не допустила к конкурсу бывшего министра финансов, экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель комиссии, бывший министр экономики, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

"Что случилось? Закон требует наличие у кандидатов экономического или юридического образования. Александр подал три диплома. Первый — об инженерном образовании из КПИ (не подходит, потому что не экономическое). Второй — о профессиональном образовании в области фондового рынка (не подходит, потому что не высшее). Третий — диплом о бизнес-образовании Университета Индианы, специализация "финансы", — сообщил Милованов.

По его словам, все дискуссии в комиссии и публично ведутся вокруг именно этого диплома: бизнес-образование и экономическое образование для многих экономистов являются разными вещами.

Тем не менее, Милованов отметил, что в Украине закон определяет бизнес-образование в сфере финансов специализацией в области экономики, потому теоретически американский диплом Данилюка мог бы удовлетворить требования закона.

"Но есть проблема: закон не признает автоматически иностранные дипломы. Для признания нужно пройти довольно простую и формальную процедуру (называется нострификация). Подаешь диплом в МОН, они проверяют, настоящий ли диплом (вспомните министра юстиции Зварыча, у которого, как оказалось, нет настоящего иностранного диплома), и проверяют, соответствуют ли прослушанные курсы специальности и какой", — указал глава комиссии.

Он подчеркнул, что "по сути комиссия понимает", что необходимое образование у Данилюка есть, но по закону признать этого не может.

"Потому что есть ксерокс диплома и нет подтверждения, что этот ксерокс настоящий. Я знаю Александра и верю ему. Я уверен, что диплом настоящий. Но закон требует проверки, а не веры. И комиссия не может нарушить закон, как бы нам ни нравился Александр. Потому что это статья и суд", — заявил Милованов.

Экс-министр экономики заверил, что очень ценит Данилюка за профессионализм и этику, и что тот остается для него "ментором и ролевой моделью", в связи с чем ему очень обидно было оказаться в ситуации, где он должен "выбирать между законом и Александром".

"Что можно было сделать? Предоставить дополнительное время Александру на подтверждение подлинности диплома через нострификацию или хотя бы письмом из Индианы. Тогда мы должны дать такие же возможности всем, кто подал неполные пакеты документов, не только Александру... В то же время служба БЭБ должна заработать с 25 сентября. Тогда перестают работать другие службы. И времени практически нет", — подчеркнул он.

К тому же, по словам Милованова, дополнительное время на исправление документов было бы, опять-таки, нарушением закона и условий конкурса, потому что кандидаты должны были подать финальные пакеты к 7 июля.

"Политическая работа требует четкости в публичных коммуникациях. Но этого недостаточно. Нужна четкость в документах. Это просто вопрос профессионализма и ответственности кандидатов... Так и здесь с Александром. Публичная позиция и политический опыт — это круто. Но также нужно компетентно заполнять документы в соответствии с законом", — указал он.

Отметим, что в конкурсную комиссию по отбору главы БЭБ входит девять человек: три представителя от СНБО, столько же — от Кабинета министров, еще три — от Верховной Рады. Заявки на участие в конкурсе на главу БЭБ подали 57 кандидатов.

Новый орган должен заработать 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование ГФС, которая уже находится в процессе ликвидации.

Напомним, соответствующий закон Верховная Рада приняла еще в конце января. Президент Владимир Зеленский подписал его лишь 22 марта.

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