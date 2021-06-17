Отбирать главу Бюро экономической безопасности будут в чатах WhatsApp — Милованов

Бывший министр экономики Украины, глава комиссии по отбору руководителя Бюро экономической безопасности Украины Тимофей Милованов предложил обмениваться предложениями и документами по поводу принятия решения о главе БЭБ сразу в трёх чатах в мессенджере WhatsApp.

Об этом он заявил во время заседания комиссии 15 июня.

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По его словам, это позволит обеспечить коммуникацию членов комиссии и прозрачность процесса отбора кандидатов.

"У меня есть предложение — давайте сделаем три группы. Две из них будут silent (тихими), а в открытую группу будет идти спам, пусть кто хочет, тот все пишет, чтобы нам не говорили, что мы не даём кому-то писать. Во второй чат идут только документы, окончательные, принятые варианты, протоколы, и мы их там не комментируем. И в третьем чате все предложения конкретным текстом", — сказал он.

По его словам, таким образом у комиссии будет три группы в мессенджере: "В одной можно посмотреть все решения, во второй можно отправить свои предложения, а третья — аd hoc".

Члены комиссии также согласились с необходимостью включить в эти группы всех своих представителей. Кроме того, Тимофей Милованов рассказал об утверждённых методах обеспечения прозрачности деятельности.

"Согласно закону, посещать заседания комиссии могут представители СМИ и международных организаций. Но у нас есть, с одной стороны, ситуация с COVID-19, а с другой — желание быть максимально прозрачными, ведь это инструмент получения доверия к конкурсной комиссии. Поэтому все наши заседания будут транслироваться онлайн, доступ к самой комиссии физически будет зависеть от пандемических ограничений. Мы будем публиковать на соответствующих сайтах все протоколы и все решения комиссии, чтобы все желающие могли ознакомиться", — подчеркнул он.

Напомним, как ранее сообщалось, 12 мая 2021 года Кабинет министров Украины на заседании принял постановление о создании Бюро экономической безопасности — ведомства, которое получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики