Политика 1 час назад

Отбирать главу Бюро экономической безопасности будут в чатах WhatsApp — Милованов

По словам Тимофея Милованова, это позволит обеспечить коммуникацию членов комиссии и прозрачность процесса отбора кандидатов на должность главы Бюро экономической безопасности

Тимофей Милованов Тимофей Милованов
Тимофей Милованов

Бывший министр экономики Украины, глава комиссии по отбору руководителя Бюро экономической безопасности Украины Тимофей Милованов предложил обмениваться предложениями и документами по поводу принятия решения о главе БЭБ сразу в трёх чатах в мессенджере WhatsApp. 

Об этом он заявил во время заседания комиссии 15 июня. 

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По его словам, это позволит обеспечить коммуникацию членов комиссии и прозрачность процесса отбора кандидатов. 

"У меня есть предложение — давайте сделаем три группы. Две из них будут silent (тихими), а в открытую группу будет идти спам, пусть кто хочет, тот все пишет, чтобы нам не говорили, что мы не даём кому-то писать. Во второй чат идут только документы, окончательные, принятые варианты, протоколы, и мы их там не комментируем. И в третьем чате все предложения конкретным текстом", — сказал он.

По его словам, таким образом у комиссии будет три группы в мессенджере: "В одной можно посмотреть все решения, во второй можно отправить свои предложения, а третья — аd hoc". 

Члены комиссии также согласились с необходимостью включить в эти группы всех своих представителей. Кроме того, Тимофей Милованов рассказал об утверждённых методах обеспечения прозрачности деятельности.

"Согласно закону, посещать заседания комиссии могут представители СМИ и международных организаций. Но у нас есть, с одной стороны, ситуация с COVID-19, а с другой — желание быть максимально прозрачными, ведь это инструмент получения доверия к конкурсной комиссии. Поэтому все наши заседания будут транслироваться онлайн, доступ к самой комиссии физически будет зависеть от пандемических ограничений. Мы будем публиковать на соответствующих сайтах все протоколы и все решения комиссии, чтобы все желающие могли ознакомиться", — подчеркнул он.

Напомним, как ранее сообщалось, 12 мая 2021 года Кабинет министров Украины на заседании принял постановление о создании Бюро экономической безопасности — ведомства, которое получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики

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