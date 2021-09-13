КГГА затягивает процесс покупки пятого цеха ПКМЗ, — Охотин

Киевская городская государственная администрация затягивает покупку здания цеха №5 АО "Первый Киевский машиностроительный завод" (бывшее название — завод "Большевик"), которая необходима для завершения строительства Шулявского путепровода. Для этого КГГА распространяет слухи о якобы завышенной оценочной стоимости здания предприятия.

Такое мнение высказал политолог Петр Охотин в социальной сети Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"КГГА запустила слухи, что фонд и завод требуют за цех 700 млн грн. И якобы в этом причина задержки. Ситуацию сразу прокомментировали в фонде. Речь о 700 млн гривен никогда не шла. КГГА в действительности отказывается покупать цех за 240 млн гривен", — написал на своей странице эксперт.

Поскольку здание принадлежит "Первому киевскому машиностроительному заводу", выкупить цех для общественных нужд можно исключительно по рыночной стоимости.

Политолог отмечает, что Фонд государственного имущества Украины, КГГА и АО "ПКМЗ" более года назад разработали дорожную карту выкупа цеха. Оценщик, выбранный КГГА, определил стоимость здания в 240 миллионов гривен. Несмотря на это, процесс возведения Шулявского путепровода до сих пор не завершен.

"Между тем средства на реконструкцию путепровода выделяются. Стоимость уже выросла в 3 раза — до 2 млрд грн. Хотя все возможности приобрести цех и завершить строительство у КГГА были", — считает Петр Охотин.

Напомним, реконструкция Шулявского путепровода началась в 2017 году. Для того, чтобы построить съезд по развязке на Шулявском мосту, город должен выкупить цех №5 АО ПКМЗ.

АО "Первый Киевский машиностроительный завод" входит в перечень объектов большой приватизации. Ранее Фонд госимущества объявил дату проведения аукциона по приватизации АО ПКМЗ — 27 октября 2021 года, а стартовая цена составит 1,389 млрд гривен.