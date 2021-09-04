Киевский КомикКон сорвал аншлаг: украинские гики соскучились за компанией (ФОТО)

В Киеве, 4 и 5 сентября, проходит крупнейший в Украине поп-культурный фестиваль Comic Con Ukraine. Только в день открытия его посетило больше тысячи человек — очередь на вход сохранялась с момента открытия фестиваля и до 18:00.

Корреспондент Delo.ua Илья Требор рассказывает, каким был первый день украинского КомикКона.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Территория арт-завода "Платформа" с самого утра заполнилась косплеерами разных мастей — молодые киевляне и гости столицы переодевались практически во всех героев, представленных в поп-культуре. Здесь были аллюзии на кино, сериалы, игры, книги и мультфильма.

В частности, нам удалось встретить Солдата-76 из популярного киберспортивного шутера "Overwatch", наемника Бобу Фетта из "Звездных войн", а также культовых персонажей вымышленной вселенной View Askewniverse Джея и Молчаливого Боба. Был на украинском КомикКоне и один из главных героев нашумевшей Cyberpunk 2077 Джонни Сильверхенд, которого в оригинале сыграл Киану Ривз. Наконец, посетившие фестиваль могли увидеть точный косплей на распавшийся не так давно электронный дуэт Daft Punk.

Для тех, кто решил посетить мероприятие со своим питомцев также был конкурс переодеваний — четвероногих косплееров наряжали в героев аниме "Атака Титанов", Суперменов и Чудо-женщин.

Отдельно стоит отметить и звездного гостя первого дня. Ей стала польская актриса и модель Хелена Манковская, которая сыграла полюбившуюся интернет-сообществу вампиршу леди Димитреску из новой Resident Evil Village, которая вышла в этом году. Манковская рассказала публике о том, как сложно было хранить роль в одной из самых популярных игровых франшиз. Кроме того, выйдя на сцену в платье Димитреску, она подарило поклоннице серьги вампирши. Отметим, что кроме нее фестиваль посетят актер и режиссер Марк Дакаскас, а также актрисы Анна Шаффер (Трис Меригольд, сериал "Ведьмак") и Наталья Тена ("Игра престолов", "Мандалорец"). Также организаторы обещали показать публике автора научно-фантастического романа "Видоизмененный углерод" Ричарда Моргана.

Наконец, все присутствующие могли понаблюдать за настоящими рыцарскими боями — энтузиасты, воссоздав средневековую броню и оружие, выясняли, кто лучше владеет мечом. Кроме того, здесь же можно было поупражняться в стрельбе из лука или метании топора.

Было несколько локаций и для коллекционеров. На фестивале можно было купить комиксы, одежду, статуетки и гик-аксессуары на любой вкус.

Те, кто привык к киберспортивным состязаниям могли испытать себя в нескольких дисциплинах — здесь был стенд "пять на пять" по Dota 2, компьютеры для игры League of Legends.

Илья Требор, специально для Delo.ua