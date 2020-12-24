Комитет избирателей: 30 нардепов в декабре пропустили почти все голосования Рады

В уходящем декабре почти все голосования Верховной Рады пропустили 30 народных депутатов. Об этом рассказали в Комитете избирателей Украины на официальной странице в Facebook.

Так, КИУ проанализировали показатели участия народных депутатов в голосованиях парламента в текущем месяце и выяснили, что 30 нардепов пропустили более 90% голосований. Из них 21 народный депутат не проголосовал ни разу за месяц.

В Комитете поясняют, что речь идет как о депутатах, которые прогуляли заседания, так и о тех, кто присутствовал в зале, однако участия в голосованиях не брал — не нажимал кнопку "за", "против" или "воздержался".

В частности, ни разу не проголосовали Юрий Солод, Юлий Иоффе, Тарас Козак из "Оппозиционной платформы — За жизнь", Игорь Колихаев из депутатской группы "За будущее". Сергей Ларин (ОПЗЖ) проголосовал один раз за месяц, Дмитрий Шенцев (внефракционный) — 6 раз, Сергей Левочкин (ОПЗЖ) — 10 раз, Юрий Бойко (ОПЗЖ) — 13 раз.

Только шесть народных депутатов за месяц приняли участие во всех голосованиях: Максим Павлюк, Олег Колев, Владимир Ватрас, Александр Бакумов, Игорь Копытин, Михаил Лаба.

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Среди фракций и групп Рады самые низкие показатели голосований у депутатов "Оппозиционной платформы — За жизнь" — в среднем они приняли участие только в 36% голосований. Депутаты "Батькивщины" и группы "За будущее" в среднем голосовали в 48% случаях.

В остальных фракциях показатели гораздо выше: группа "Доверие" и "Голос" — 74%, "Европейская солидарность" — 77%, "Слуги народа" — 84%.

Напомним, всего за месяц прошло 370 голосований. Среди прочего народные депутаты приняли закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год", назначили Шкарлета министром образования, Лещенко — министром аграрной политики, образовали ВСК по вопросам расследования причин убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса.