Парламент одобрил закон о закупке инсулина и вакцин от коронавируса

Верховная Рада разрешила закупать за государственные деньги лекарства, не включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, но в которых нуждаются украинцы.

Народные депутаты приняли за основу и в целом соответствующий законопроект №4472, следует из трансляции заседания ВР.

В частности, за документ проголосовали 282 нардепа.

Указано, что закон вносит изменения в заключительные и переходные положения ЗУ "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" и откладывает на год (до 1 января 2022 года) одну из норм этого закона.

Предполагается, что эта отсрочка позволит закупать за счет госбюджета или возместить стоимость (реимбурсация) тех лекарств, которые не включены в Национальный перечень основных лекарственных средств или в Программу медицинских гарантий, но необходимых для лечения граждан.

Известно, что лекарства в Украине должны закупаться в соответствии с нацперечнем. Для того, чтобы препарат мог попасть в перечень, он должен пройти определенную проверку на качество и эффективность.

Однако некоторые лекарства, например, инсулин или вакцины от COVID-19 закупаются без необходимости включения в такой перечень.

Напомним, парламенту рекомендуют ввести штрафы за подделку тестов на COVID-19. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект №4491.

Ранее сообщалось, что в Государственном бюджете Украины на 2021 год заложены деньги для закупки около 4 млн доз вакцины от коронавируса. Однако украинское правительство ищет возможности привлечения дополнительных средств.