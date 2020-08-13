Коммунальщики сделали киевлянам перерасчет из-за плохого обслуживания на 32 млн грн

Коммунальные управляющие компании Киева провели перерасчет в сторону уменьшения потребителям за услуги на сумму 32 млн грн.

Об этом сообщил начальник Управления (инспекции) самоуправляющегося контроля Станислав Москалевский, передает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

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По словам чиновника, основную часть пересчета управляющие компании осуществляют самостоятельно и по обращению жителей в случае предоставленных или некачественно предоставленных услуг.

Также в течение шести месяцев текущего года Управление (инспекция) самоуправляющегося контроля КГГА обследовала 928 жилых домов. Представители горгосадминистрации провели 172 проверки из-за некачественного обслуживания, что также становилось основанием для проведения перерасчета.

"Проводится перерасчет в случае некачественной уборки придомовой территории, лестничных клеток, технического обслуживания лифтов, обслуживания систем диспетчеризации, технического обслуживания и текущего ремонта систем противопожарной автоматики и дымоудаления, полива клумб и газонов, энергоснабжение лифтов и так далее", — отметил Москалевский

Кроме этого, проведена ​​корректировка начислений в пользу потребителей за услугу по централизованному отоплению и горячему водоснабжению от КП "Киевтеплоэнерго" и ООО "Евро-реконструкция" на сумму около 2 млн грн.

В течение прошлого года жилищно-коммунальная инспекция провела более 520 проверок качества предоставления услуг киевлянам.

Напомним, 4 февраля на столичной Борщаговке, на улице Зодчих, 58а произошел прорыв теплотрассы.

ЧП произошло на парковке возле торгово-развлекательного центра "Борщаговский" около полудня. На опубликованных фото видно, что территорию, на которой припаркованы автомобили, окутало паром. К счастью, обошлось без пострадавших.