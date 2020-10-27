Политика и экономика 10 минут назад

Человек Кудрявцева: почему назначение Король в ГАСИ может привести к возврату старых схем

Назначение Ирины Король временно исполняющей обязанности главы ГАСИ может означать возврат под покровительством Минрегиона старых схем в инспекции времен правления Алексея Кудрявцева

Алексей Кудрявцев. Фото: kievvlast.com.ua Алексей Кудрявцев. Фото: kievvlast.com.ua
Алексей Кудрявцев. Фото: kievvlast.com.ua

В понедельник, 26 октября, через несколько дней после того, как Кабмин признал утратившим силу собственное Распоряжение о возложении обязанностей руководителя ГАСИ на Богдана Федоренко, у инспекции архитектурно-строительного контроля появился новый временный руководитель. Им стала Ирина Король, трудившаяся до назначения на высокую должность заместителем директора Департамента и начальником отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ департамента разрешительных процедур ГАСИ.

В целом о ней известно немного, но того, что известно достаточно, чтобы сделать достаточно простой вывод — она на 100% человек бывшего руководителя ГАСИ Алексея Кудрявцева. Того самого, которого в 2018 году с треском выперли из инспекции за поддельный диплом о высшем образовании молдавского Технического университета Молдовы. При чем заместителем Король была не у кого попало, а у самого Александра Строкача — правой руки Кудрявцева и человека, которого правдами и неправдами Кудрявцев оставлял руководить ГАСИ после своего увольнения в качестве исполняющего обязанности.

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Таким образом, Кудрявцеву опять удалось вернуть себе контроль над ГАСИ через подконтрольного человека. И это не сулит ничего хорошего, ни самой ГАСИ, ни реформе строительной отрасли, в рамках которой ГАСИ уже давно как бы ликвидирован, но продолжает функционировать и выдавать разрешения на строительство. 

Тут, видимо, стоит напомнить, чем же знаменит Алексей Кудрявцев, кроме поддельного молдавского диплома, и благодаря чему ему опять удалось поставить своего человека во главу одного из самых коррупционных органов страны. Дело в том, что за Кудрявцевым уже давно закрепилось звание "архитектора коррупционных схем" в строительстве. 

Отношение к строительному бизнесу Кудрявцев имеет еще с 90-х годов прошлого века, однако в сферах, приближенных к государственной власти оказался в 2013 году, когда стал помощником-консультантом народного депутата от Партии регионов и по совместительству аккордеониста Яна Табачника. Впрочем, аккордеон — это не единственное увлечение известного регионала, кроме политики и музицирования он достаточно плотно интересовался и дорогой столичной недвижимостью.

Видимо, благодаря связям Табачника Кудрявцев в 2014 году оказался на должности консультанта Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Киевской области, а в 2015-м поднялся до должности руководителя ГАСИ, где начал так активно "бороться с коррупцией", что тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечал четырехкратное увеличение коррупционных ставок в ГАСИ. Дескать, знаменитая схема "5 долларов за кв метр" при Кудрявцеве превратилась в схему "20 долларов за кв метр".

Также Кудрявцев отметился и введением системы "Прозрачная ГАСИ", которая, по его словам, должна была покончить с коррупционной составляющей в строительстве. Однако, как утверждают эксперты, Кудрявцев, благодаря этой схеме, назначал "в областные подразделения новых людей для выполнения планов сбора с застройщиков". 

Именно при Кудрявцеве практически каждый месяц в региональных подразделениях ГАСИ кого-то руководителей среднего звена ловили на взятке, что, впрочем, не мешало Кудрявцеву руководить инспекцией до скандала с дипломом в 2018-м.

СМИ также утверждают о старых связях Кудрявцева с братьями Алексеем и Юрием Горовыми, за которыми в те годы закрепилось реноме "смотрящих за строительной отраслью".

Впрочем, увольнение с должности руководителя ГАСИ в 2018-м не помешало Кудрявцеву еще долго сохранять решающее влияние на ГАСИ. А в октябре 2019 года исполнять обязанности руководителя стал его ближайший подчиненный Александр Строкач. Сам же Кудрявцев в это время практически занял кресло заместителя министра развития громад и территорий. Дело в том, что главой Минрегиона в правительстве Алексея Гончарука была Алена Бабак — давняя знакомая и соратница Кудрявцева. Она, несмотря на то, что в отношении ее друга и партнера велось уголовное производство из-за поддельного диплома, крайне настойчиво предлагала его на должность своего заместителя. И только в самый последний момент это скандальное назначение удалось остановить. 

При этом, если верить СМИ, именно Бабак содействовала срыву всех конкурсов на назначение нового главы ГАСИ, позволяя сидеть на этом месте Строкачу, а Кудрявцеву продолжать руководить инспекцией "из тени". Впрочем, столь серьезное внимание Бабак к строительству и игнорирование других направлений работы министерства достаточно быстро стоили ей кресла. Через некоторое время был уволен и Строкач, но Кудрявцев окончательно свое влияние на ГАСИ не потерял, ведь там все еще работали его люди. Среди таких называли директора Департамента нормативно-правового обеспечения ГАСИ Сергея Шевченко, которого журналистские расследования уличали в коруупции и который был уволен лишь в мае 2020 года в связи с ликвидацией ГАСИ. Рядом с фамилией Шевченко достаточно часто фигурировала и фамилия Король.

Так как же удалось Кудрявцеву, несмотря на стойкую славу "архитектора схем" вновь посадить своего человека в кресло руководителя ГАСИ? Наши источники в ГАСИ говорят, что бывшему главе ГАСИ удалось найти себе достаточно влиятельного союзника. Им стал нынешний министр общин и территорий Алексей Чернышов. Последний имеет к строительству самое непосредственное отношение, поскольку до прихода на государственную службу и сам был достаточно крупным застройщиком в Харькове и Киеве. При этом Чернышов всегда тяготел к особенно крупному строительству с использованием господдержки. После того, как Президент Владимир Зеленский принял решение реформировать строительную отрасль и ликвидировать ГАСИ как орган Чернышов всячески пытался саботировать реформу и, если не сорвать ее совсем, то максимально затормозить. В чем его неоднократно обвиняли, в том числе и народные депутаты.

Очевидно, что у министра Чернышова есть свои интересы в строительстве, однако без контроля над ГАСИ у него были "обрезаны крылья". Тем более, что ГАСИ медленно, но все же двигалось к окончательной ликвидации. И в этом его интересы совпали с интересами Кудрявцева, который из-за реформы также постепенно терял влияние на инспекцию. Так что их взаимовыгодный союз не должен никого удивлять. После назначения подконтрольной Кудрявцеву Ирины Король Чернышов и Кудрявцев по сути "сообразили на двоих" и могут теперь могут использовать ГАСИ каждый в своих интересах.

Чем восстановление контроля над ГАСИ Кудрявцева и Чернышова — людей, каждый из которых очевидно не заинтересован в реформе, скажется на реформе и строительной отраслью в целом, предположить не трудно. Собственно, яркий пример подобного управления перед глазами. С тех пор когда ГАСИ руководил Кудрявцев, а коррупционные скандалы в строительстве возникали один за другим, а от масштаба коррупции у многих волосы шевелились на голове, прошло совсем немного времени. И вряд ли украинское общество хочет возвращения этих времен. 

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