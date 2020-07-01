Короля "убивает" свита

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске новой программы под названием "инвестиционная няня", подразумевающей персонального менеджера для каждого крупного инвестора в Украине. Как говорил президент, "инвестняня" станет главным коммуникатором с государством Украина для каждого, кто захочет инвестировать в Украину $100 млн и больше.

Стоит ли говорить, что такое заявление носило, в первую очередь, очень значимую имиджевую роль. И, конечно, же, в том числе, потому что исходило от главы государства, который показал, что инвестиции являются лично его приоритетом в общении с внешним миром капиталов. Однако, к сожалению, инициативы Зеленского все дольше остаются только инициативами. И, в частности, по причине того, что их просто саботируют ввиду меркантильных интересов.

К примеру, явно по-другому, чем президент, заместитель главы его офиса Андрей Смирнов, которого привел в на должность Андрей Богдан, трактует для себя и своих подчиненных суть проекта "инвестиционных нянь". Особенно, в отношении тех, кто реально вкладывает живые деньги в экономику страны, пострадавшей от карантина.

Волки в одежде няни

Недавно по украинским медиа прокатились возмущенные заявления о том, что правоохранительные органы и "Национальное агентство розыска и менеджмента активов полученных от коррупционных и других преступлений" (АРМА), якобы, оказывают давление на честного и добросовестного инвестора — Компанию по управлению активами "Строительные проекты", которая честно купила у корпорации "АИС" Дмитрия Святаша 4 объекта недвижимости, которые представляют собой бизнес-центр по адресу переулок Балтийский, 20 в Киеве.

Причиной конфликта является уголовное производство против депутата от партии "ОПЗЖ" Дмитрия Святаша и его партнера Василия Полякова. Их обвиняют в том, что они украли более 1 миллиарда гривен кредитов, полученных в "Укрсиббанке" для корпорации "АИС".

Недвижимость, которую у корпорации "АИС" купила КУА "Строительные проекты", обеспечивала обязательства по этим кредитам. А после расследования уголовного дела о мошенничестве Святаша-Полякова, по решению суда объекты были переданы АРМА, которое должно было определить для них компанию-управителя. Вслед за этим последовало и решение суда по уголовному делу против Святаша-Полякова, по которому АРМА осуществляет спецконфискацию имущества.

В опубликованных в интернете заказных материалах утверждается, что "ООО "КУА "Строительные проекты" не имеет и никогда не имело отношений с корпораций "АИС", тем более корпоративных и управленческих связей". Но, это не совсем так… Вернее — совсем не так.

ООО КУА "Строительные проекты" было основано в 2006-м году "Альфа-банком" и зарегистрировано по адресу улица Десятинная 4/6 в Киеве. По этому же адресу зарегистрированы и сам "Альфа-Банк", и СК "Альфа-Страхование", и другие структуры, относящиеся к "Альфа Групп" Михаила Фридмана. Затем КУА "Строительные проекты" было передано в собственность кипрской оффшорной компании "Демисеро холдингс лимитед" (Demicero Holdings Limited), которая зарегистрирована по адресу Никосия, улица Темистокли Дерви, 5, Эленион Билдинг (Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, 2nd Floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus).

Как оказалось, именно по этому же адресу зарегистрирована и другая оффшорная структура — ABH Financial Limited, на которую записаны большая часть активов "Альфа-групп", а её доли распределены между российскими олигархами Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичёвым.

Более того, даже бывшие сотрудники КУА "Строительные проекты" пишут в своих публичных резюме, что они одновременно являлись сотрудниками "Альфа-банка", курирующими вопросы строительства.

Таким образом, выходит, что КУА "Строительные проекты" уже давно используется для отработки проблемных для "Альфа-банка" активов.

Тот факт, что "Альфа-банк" Фридмана ведёт ожесточенную борьбу за "наследство" Дмитрия Святаша и Василия Полякова, также не является чем-то удивительным. Ведь он также пострадал от мошенничества двух "украинских комбинаторов". Однако, похоже "Альфа-банк" избрал путь подковерной борьбы без правил, с помощью админресурса из Офиса Президента и ручных медиа.

Так, например, "Альфа-банк" аккуратно стер со своего веб-сайта страницу, на которой было опубликовано публичное обращение к Николаю Азарову, в котором его просили повлиять на депутата от "Партии Регионов" Дмитрия Святаша. Однако, архивная копия этой страницы все еще доступна.

По всей видимости, удаление страниц с претензиями к Святашу с сайта "Альфа-банка" было связано с изменением их тактики. Российская "Альфа-групп" Михаила Фридмана приняла решение сотрудничать со Святашем, в обмен на получение контроля над активами, которые подлежали аресту в рамках уголовного дела о мошенничестве. Между "Альфа-Банком" и Святашем была подписана соответствующая "понятийка" (меморандум) о том, что Святаш получает поддержу, а "Альфа-Банк" сладкие остатки просроченного пирога в виде недвижимости в центре Киева. Не только этот меморандум, а и задокументированная в уголовном производстве переписка Святаша с первыми лицами украинского "Альфа-банка" подтверждают данный сговор.

Святаша фотографировали посещающим офис "Альфа-банка", а медиа обсуждали подписание между ним и банком меморандума о сотрудничестве, который представители "Альфы", конечно же, отрицали. А в 2018-м году "Строительные проекты" даже отозвали свой иск об аресте имущества корпорации "АИС".

В результате кульминацией сотрудничества "Альфа-банка" и Святаша стала сначала "подковерная" покупка зданий по адресу переулок Балтийский, 20 на свою аффилированную компанию "Стоительные проекты", а затем и силовой захват этих зданий, с помощью "титушек" и свето-шумовых гранат, в ходе которого журналисту, оказавшемуся на месте происшествия, даже сломали ногу.

Тот же объект по Балтийскому, 20 фигурирует в судебных решениях уголовного дела о мошенничестве, которое вменяют Святашу, и подлежит спецконфискации по закону, который выполняет АРМА. То есть, "Альфа-Банк" "втихую" купил объект, который должен быть конфискован в рамках уголовного дела о мошенничестве, но не смог отстоять свою позицию в судах, снять аресты или отменить спецконфискацию, и теперь, через медиа, и подконтрольных чиновников ОПУ утверждает, что это была "честная инвестиция" и требует "няню" для решения вопроса.

Иными словами, к примеру, по уголовным делам против Януковича и Курченка, имущество, нажитое преступным путем, через спецконфискацию должно вернуться к своему законному владельцу — народу Украины.

В данном же случае, "Укрсиббанк", по имеющимся данным из уголовного производства против Святаша, кредитовал, принадлежащие ему, структуры "АИС". В том числе, кредитные средства использовались и для создания бизнес-центра на Балтийском. В результате, кредитора "кинули" больше чем на 1 миллиард гривен. А права собственности на бизнес-центр передавались именно для того, чтоб уйти от любой ответственности и не возвращать банку кредит.

Получается, что официальный кредитор и инвестор Святаша и Полякова имеет возможность восстановить справедливость исключительно путем конфискации и продажи бизнес-центра, ставшего одним из орудий преступления.

И, с точки зрения закона, спецконфискация с помощью АРМА после, вступивших в силу, судебных решений, становится гарантией от государства любому иностранному инвестору о том, что он сможет получить свои деньги обратно, в случае, если его контрагент окажется недобросовестным.

Так, кому же здесь нужна "инвест-няня"? Рейдерам, которые купили объект недвижимости, зная, что он является одним из орудий преступления, или компаниям, которые хотят восстановить справедливость? У "Альфа-групп" Фридмана и его друзей в Офисе Президента — свое мнение на этот счет.

Ирландские танцы Богдана

Чиновники, близкие к Андрею Богдану, не впервые помогают "Альфа-групп" забрать здание в центре Киева. Еще в 2006-м году компания Quinn Group самого богатого, на то время, ирландца Шона Куинна купила в Киеве торгово-развлекательный центр "Украина". Из-за мирового финансового кризиса 2008 года Quinn Group была объявлена банкротом, а ее недвижимость отошла банку-кредитору — Irish Bank Resolution Corporation (IBRC). Куинн был не согласен с решениями банка и не хотел отдавать заложенные активы, среди которых оказался и ТРЦ "Украина".

IBRC обратился тогда к российской компании А1, которая считается "корпоративным спецназом" холдинга "Альфа-групп" и часто работает в качестве "коллектора", в обмен на некий большой бонус в случае успеха деятельности по получению контроля над активами. И в 2013-м году управляющий директор А1 Дмитрий Возианов провел специальную пресс-конференцию о стратегии их корпоративной войны за собственность.

Интересы "боевого крыла" компаний Михаила Фридмана в Украине в борьбе за популярный ТРЦ "представлял" в 2012-2013 годах Андрей Богдан и его бывший шеф Игорь Пукшин. Их борьба с представителями семьи Януковича была эпичной. В ход шли подковерное внесение своего директора в единый реестр, заносы судьям, публикации "джинсы" в СМИ и так далее...

Скандальный первый руководитель Офиса Президента Зеленского Андрей Богдан начинал свою столичную карьеру в юридической фирме Игоря Пукшина "Правис". Партнерами Пукшина тогда были Алексей Резников (ныне — вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий) и Сергей Власенко (народный депутат от фракции "Батькивщина" и ближайший соратник Юлии Тимошенко).

Позже "Правис" был переименован в адвокатское объединение "Адвокатская компания "Резников, Власенко и партнеры", а Пукшин основал юридическую фирму "Пукшин и партнеры" (она же "Юридические советники"), где будущий глава ОПУ Андрей Богдан дорос до партнёра.

После того как Богдан поработал помощником народного депутата Андрея Портнова и заместителем министра юстиции одновременно, в 2010 году Николай Азаров назначает его на должность уполномоченного по антикоррупционной политике, где он приобрёл необыкновенные навыки "инвестиционной няни": не исключено, что именно сам Богдан был создателем схемы заполучения ТРЦ "Украина" в интересах "Альфа-групп".

Хотя и схема-то была абсолютно обычной и простой. Сначала с помощью ручных судов и регистраторов были внесены соответствующие изменения в официальные документы в отношении вопросов обеспечения исков, арестов имущества и назначения своего директора Ростислава Левинзона. А затем, "свой" директор уже довел дело по установлению контроля над счетами и имуществом до конца, и, наконец, отпраздновал победу громким интервью. Стоит ли говорить, что "Альфа-групп" с помощью Богдана добилась того, чего хотела?!

Старый друг — лучше новых идей Зеленского

Прошло семь лет и одна "Революция Достоинства", и вот ситуация повторяется с попытками захвата "Альфой-групп" объекта у законного владельца. Не беда, что ни Богдан, ни Пукшин сейчас не занимают государственных должностей, ведь друг Богдана Андрей Смирнов продолжает делать, фактически, то же самое, что делал Игорь Пукшин в администрации Виктора Ющенко, а Андрей Портнов — в администрации Януковича… То есть, курировать правоохранительные органы и судебную ветвь власти.

Так, например, нашумевший телеграм-канал "Трубу прорвало" опубликовал записи разговоров между Андреем Смирновым и руководителем ГБР Романом Трубой, из которых становится абсолютно понятной роль Смирнова в ОПУ. В довершение ко всему, не стоит забывать, что Смирнов был адвокатом Андрея Портнова и Елены Лукаш, которые во времена Януковича отвечали за "судейский сектор".

Несмотря на то, что ранее распространенной информации Андрей Смирнов якобы должен был уйти из Офиса Президента вслед за увольнением своего друга, шефа и партнера Андрея Богдана, новый глава ОПУ Андрей Ермак принял решение оставить его на должности. Объяснить такое решение можно тем, что Ермак задекларировал свой долг тому же "Альфа-Банку" размером в 3,3 миллиона гривен под залог своей квартиры, а потому, очевидно, чтобы у главы ОПУ не было проблем с его имуществом, как в вышеперечисленных случаях, очевидно, что лучше держать под рукой адвоката, который имеет опыт договариваться с "Альфой".

Если у Андрея Богдана, возможно, были ранее некие обязательства и отношения с представителями "Альфа-Банка", то Андрей Ермак должен банку довольно круглую сумму. Особенно учитывая его текущую чиновничью зарплату, это запросто может стать темой для давления через обвинения в коррупции.

А раз так, то вряд ли глава Офиса будет против, если его заместитель Смирнов включит административные рычаги, чтобы объяснить своим подшефным, как быть "правильной няней" для "Альфа-банка"... Куда ходить, а куда не ходить. Что подписывать, а что и под сукно положить… И ведь это уже не первый раз, когда Андрей Богдан и Андрей Смирнов "адвокатируют" одного и того же клиента, работая рука об руку. Ранее они уже сотрудничали на базе компании "Пукшин и партнеры".

А пока Смирнов проводит для правоохранителей и АРМА тренинги "как быть правильной няней", Игорь Пукшин проводит работу с судьями: а его сестра, Пукшина Людмила Геляровна, даже выступает судьей в делах, стороной в которых является "Альфа-Банк".

Таким образом, все получают желаемое: "Альфа-банк" заберет себе прибыльный актив в столице, Дмитрий Святаш сможет избежать наказания, адвокаты Пукшин, Богдан и Смирнов, вероятно, получат свои комиссионные за решение проблемы. А может и сам Андрей Ермак, получит некую скидку в процессе выплаты такого большого займа, кто знает...

Вот только Владимир Зеленский, который и дал им всем возможность прийти во власть, получит снова "серпом по рейтингу", ибо что-то подсказывает, что "инвестиционных нянь" он себе представлял совсем не так. Да, и вопросы АРМА по спецсконфискации, призванные вернуть в экономику украденные деньги, а также убедить будущих инвесторов, что их инвестиции защищены государством, скорее всего, не получат своего развития в том ключе, который предполагал президент.

Остается надеяться, что у Зеленского есть какая-либо более существенная причина (кроме кредита Андрея Ермака "Альфа-банку") держать в своем офисе Смирнова, друга Андрея Богдана, в то время, как Богдан поливает президента грязью в Facebook. Ибо, пока что, инициатива "инвестиционных нянь" не только вызывает ироничную ухмылку, но и напрямую дискредитирует лидера государства из-за действий сотрудников его канцелярии.

По сути вопрос восстановления справедливости в деле Дмитрия Святаша будет в ближайшее время носить характер "лакмусовой бумажки" для Офиса Президента. Бизнес будет реагировать на президентскую идею "инвестнянь" в зависимости от того, какую позицию он займет в отношении действий своих клерков.