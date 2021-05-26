Повна прозорість та відсутність боргів: що потрібно бізнесу, щоб узяти в банку кредит

Ключові зміни в частині кредитування малого та середнього бізнесу як аналітики, так і учасники ринку пов’язують із запуском державної програми "5-7-9".

"За останній рік "5-7-9" істотно змінила ринок, стандартизувала продукти, посилила конкуренцію між банками. Недооцінити вплив програми важко. Строго кажучи, зараз майже всі кредитні заявки від МСБ мітять на отримання пільгового фінансування", — каже в коментарі Delo.ua радник голови правління Кредитвест банку Василь Невмержицький.

Саме бажання отримати "дешеві кредити", за спостереженням банкірів, змушує бізнес виходити із тіні, що уже дає свій позитивний ефект. "Спостерігається поліпшення якості кредитного портфеля за рахунок мотивації клієнтів слідувати вимогам програми, в тому числі, створювати додаткові робочі місця та своєчасно виконувати кредитні зобов’язання", — зазначає в коментарі Delo.ua, директор департаменту мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку Наталя Буткова-Вітвіцька.

Загалом, за словами Василя Невмержицького, бізнес все рідше сприймає кредитування, як тягар. Тепер це реальна можливість, конкретна перевага. "В сучасних умовах кредитування доступне лише для "білого" бізнесу. У всіх сенсах: від зрозумілого складу акціонерів і засновників до звітності. Банки хочуть розуміти суть бізнес-процесу. Це все частіше змушує підприємства підлаштовуватися під нові умови. Причому процес набуває все більше ознак тренду. Дивно, але все йде до того, що прозорість бізнесу може стати конкурентною перевагою. Просто за рахунок доступу до дешевих кредитів", — каже він.

Про те, що програма кредитування з компенсацією ставки дуже якісна і максимально виключає заздалегідь провальні стартапи, говорить в коментарі Delo.ua старший аналітик компанії Emporigroup Артем Беркович. "Реальний сектор отримує підтримку, і при цьому враховуються інтереси співробітників. Так, наприклад, для більш стійких компаній найкращі умови: 5% кредит, якщо протягом першого кварталу з дати укладення кредитного договору було створено не менше 2 нових робочих місць і збережено робочих місць на рівні, не менше попереднього кварталу. При цьому річний дохід таких компаній повинен бути до 50 млн гривень. Крім того, дуже добре прописані терміни повернення грошей і умови участі в проєкті самої компанії. Тобто просто взяти кредит під недопрацьовану бізнес-модель навряд чи вийде", — каже він.

Позитивним ефектом від зниження процентних ставок та кредитного навантаження на позичальників за рахунок компенсації процентів Наталя Буткова-Вітвіцька називає також те, що бізнес отримав стимул до реінвестування прибутку в бізнес шляхом придбання основних засобів за першим напрямом програми (інвестиційні кредити).

Член правління Піреус Банку в Україні Хрістос Бугіукліс у коментарі Delo.ua прогнозує, що популярність програми "5-7-9" серед представників ММСБ буде зростати і надалі, якщо умови програми не зміняться.

"Темпи фінансування можуть дещо зменшитись, але в цілому програма буде нарощувати свої обсяги. За рахунок програми з’явилась реальна можливість збільшити обсяги кредитування бізнесу в Україні та пожвавити зростання економіки країни", — каже він.

Посилення конкурентної боротьби за якісного позичальника у свою чергу стимулює банки до перегляду та оновлення власних процедур та процесів.

Сьогодні, за словами Наталі Буткової-Вітвіцької, можна відзначити такі основні тенденції на ринку кредитування МСБ:

Процентні ставки стабілізувались із незначним коригуванням окремими учасниками ринку та зберігаються на рівні 11-14%;

Зростає частка кредитів на поповнення обігових коштів, зокрема за результатами погоджених кредитних звернень клієнтів ММСБ частка таких кредитів становить 80%. Решта — кредити на придбання основних засобів чи рефінансування поточних кредитів.

Умови для позичальника

Про те, що банки наразі утримуються від фінансування підприємств, які не можуть надати чіткої прозорої фінансової звітності, та підприємств із малими доходами, говорить у коментарі Delo.ua директор департаменту по роботі із бізнес-клієнтами Ідея Банку Юлія Соколова. "Крім того, розвиток кредитування стримує недостатній захист прав кредиторів. В таких умовах банки мають враховувати ризики при формуванні ставок за кредитами. Це при достатній наразі капіталізації та ліквідності банківської системи. З іншого боку, багатьох підприємців якраз розмір ставки і стримує від звернення до банку (58% представників малих підприємств та 53% представників середніх підприємств, опитування НБУ 1 квартал 2021)", — зазначає вона.

За словами Наталі Буткової-Вітвіцької для отримання кредиту клієнт перш за все має належним чином підготувати фінансові документи, що реально відображають стан бізнесу. "Потрібно обґрунтувати потребу у фінансуванні та спроможність виконувати зобов’язання своєчасно", — говорить вона і при цьому зазначає, що саме мікробізнес із цим часто має труднощі, тому в Ощадбанку виділено окремий напрям мікрокредитування, в рамках якого менеджер разом з клієнтом готує такі документи та допомагає "презентувати" бізнес якнайкраще для банківської експертизи.

В той же час отримати більшу суму кредиту в банках важче, аніж меншу. Чим більшою є сума фінансування, тим складніша, за словами банкірів, кредитна експертиза проекту. "Це може вимагати додаткового часу для ухвалення кредитного рішення. Ощадбанк підходить до обслуговування та оцінки клієнтів комплексно, адже крім кредитних продуктів вони користуються іншими банківськими послугами (операції з валютою, касові операції, зарплатні проекти)", — розповідає Наталя Буткова-Вітвіцька.

Загалом, за словами Василя Невмержицького, банку важливо максимально точно розрахувати кредитний ризик, оцінити платоспроможність, визначитися із заставами. "Тут дуже багато чинників впливу. Однією звітністю часто не обійтися. Прибутковість бізнесу не тільки повинна підтверджуватися цифрами, але і бути зрозумілою для банку. Як і де саме виникає додана вартість, наскільки високі ризики розриву ланцюжків поставки — все має значення. Вирішальне значення часто мають дані з кредитного реєстру НБУ. Фінустанова не може оцінити клас позичальника вище даних, отриманих в реєстрі", — зазначає він.

Також Василь Невмержицький відзначає, що бажання банку забезпечити якнайнадійніше повернення кредиту "породило" за останні роки багато додаткових деталей, вимог до документів, що підтверджують ті чи інші показники. "Для середнього і великого бізнесу це рідко стає проблемою. Для малого — частіше", — говорить він.

Якщо говорити про умовні стоп-сигнали, то ключовим радник голови правління Кредитвест банку називає тут збитки. "Отримати кредит на покриття збитків, в тому числі, прокредитуватися під виплату боргів із зарплати, практично неможливо. Винятки можливі, наприклад, коли причина виникнення збитків зрозуміла і носить тимчасовий характер. Але навіть в такому випадку це непросто. Банки хочуть кредитувати розвиток, а не проблеми", — каже він.

Іще однією причиною для відмови в кредиті МСБ в Ідея Банку називають закредитованість в інших фінустановах. "Значна заборгованість є стоп-сигналом. Така оцінка клієнта дає нам змогу спрогнозувати, чи впорається він як позичальник із обслуговуванням кредиту, та, власне, є корисною і для підприємців, які (можливо) переоцінюють наразі свої сили і замість активної реалізації своїх бізнес-ідей ризикують потрапити в боргову яму", — зазначає Юлія Соколова. Також для отримання кредиту у Ідея Банку умовою є мати активний прибутковий бізнес більше 1 року. Бажано мати прозору бухгалтерську звітність. Остання вимога не є обов’язковою для фізичних осіб-підприємців, але значно прискорює та спрощує ухвалення рішення банком.

На що і які суми видають банки

Найбільш поширеним видом кредиту для МСБ банкіри називають зараз кредит на поповнення обігових коштів і зазначають, що отримати в банку гроші, скажімо, на закупівлю партії товару не проблема.

"Переважна більшість кредитів надається на поповнення обігового капіталу як у формі кредитних ліній, так і у формі овердрафту. За умовами овердрафту клієнт має змогу отримати фінансування в розмірі до 40% від оборотів по рахунку без застави. Ставка дуже приваблива — 11,5-12,5% (залежить від тривалості користування лімітом овердрафту)", — розповідає Наталя Буткова-Вітвіцька.

Згідно з даними Ощадбанку, понад 40% їхніх клієнтів ММСБ — представники агропромислового сектора. Отримані кредитні кошти вони спрямовують на будівництво та переоснащення тваринницьких комплексів, елеваторів, систем зрошування полів тощо. Попитом користується сільськогосподарська техніка таких імпортних торговельних марок, як JohnDeere, NewHolland, KUHN та вітчизняних ХТЗ, Богуславська сільгосптехніка, Агромаш-Калина, засоби захисту рослин та насіння Syngenta, УКРАВІТ АГРО, мінеральні добрива OSTCHEM RETAiL

У сегменті середнього бізнесу (підприємства з річним оборотом понад 80 млн грн) Ощадбанк фінансує в межах 50-350 млн гривень. З останніх найбільших кредитів — фінансування асфальтного заводу для участі в загальнонаціональному проекті "Велике будівництво", спорудження повністю роботизованого логістичного центру, зведення нового торгово-розважального центру.

"Розмір кредитів, які надає Піреус Банк, коливається від 1 до 35 млн гривен. Середній розмір кредиту, на який орієнтується Піреус Банк, — 20 млн гривен. Банк готовий розглядати усі види забезпечення, які клієнт має можливість надати, та оцінює його згідно з внутрішніми правилами та політиками банку, а також враховує рівень фінансового стану клієнта при встановленні вимог до забезпечення. Найближчим часом у банку буде запроваджено новий продукт "Кредитування під заставу Державної гарантії на портфельній основі", який спростить доступ клієнтів до кредитних ресурсів банку у разі недостатності у клієнта забезпечення по кредиту", — говорить Хрістос Бугіукліс.

У Ідея Банк, який працює в сегменті мікрокредитування — видаються позики до 500 тис гривен, — кажуть, що, як правило, взятий кредит в подальшому використовується на поповнення оборотних коштів, ремонти приміщень, закупівлю дрібного обладнання (наприклад, для піцерії, кав’ярні тощо).

"Наш банк пропонує клієнтам беззаставні кредити. Авжеж, це впливає на розмір ставки і платежу за кредитом. Водночас надає можливість розвитку невеликого бізнесу в певній моделі чи етапі. Крім того, наші клієнти отримують сервіс та зручне обслуговування. Наша businesscard, скажімо, — зручний інструмент управління коштами, оскільки надає прямий доступ до коштів рахунку", — каже Юлія Соколова.

Розуміючи, що бізнес не завжди може надати достатнє та прийнятне забезпечення, Ощадбанк також надає можливість отримати кредити на суму не більше 3 млн гривен без застави. "Якщо потреба у фінансуванні становить більше 3 млн гривен, позичальник може скористатись підтримкою у формі державних гарантій та отримати кредит із частковою заставою — на 50% кредиту. Решту кредиту буде забезпечено державною гарантією. При цьому важливо, що вартість такого фінансування залишається аналогічною звичайним умовам кредитування", — говорить Наталя Буткова-Вітвіцька.

Загалом середній розмір кредиту для МСБ, за оцінками Василя Невмержицького, становить близько 3 млн гривен, що корелює з показниками програми "5-7-9", в рамках якої середній кредит становить близько 2,5 млн гривеь. На другому місці після сільського господарства, на яке припадає приблизно половина всіх виданих позик МСБ, торгівля. На третьому – виробництво. "У випадку з першими двома категоріями мова йде про поповнення оборотних коштів для проведення посівної або закупівлі товарів. Виробництво здебільшого фінансує кредитними ресурсами покупку устаткування", — розповідає радник голови правління Кредитвест банку.

Важливим Василь Невмержицький називає те, що наразі практично зупинився процес перекредитування, який домінував в рамках програми "5-7-9" принаймні в перші півроку. "Зараз такі позики становлять істотно менше половини портфеля програми. Ще в кінці 2020-го їх частка становила 63%", — зазначає він.