Кубинцы массово вышли на протесты против правления коммунистов (ВИДЕО)

Тысячи кубинцев присоединились к крупнейшим за последние десятилетия протестам против коммунистического правительства Кубы. Как передает BBC, они прошли маршами по городам, включая столицу Гавану, с криками "Долой диктатуру!". В ответ полиция применяла слезоточивый газ и избивала некоторых демонстрантов.

Антиправительственные протесты начались с демонстрации в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, к юго-западу от Гаваны, но вскоре распространились по всей стране.

Многие акции транслировались в прямом эфире в социальных сетях, где демонстранты выкрикивали антиправительственные и антипрезидентские лозунги, призывая к переменам.

Одной из причин возмущения протестующих называется крах экономики Кубы, которая вследствие пандемии Covid-19 и санкций США, введенных администрацией Трампа, в прошлом году сократилась на 11%, что стало самым сильным спадом за почти 30 лет.

Кроме того, демонстранты протестовали против ограничениями гражданских свобод и недостаточной борьбы властей с коронавирусом, из-за чего в последние дни в стране регистрируется рекордное количество случаев инфицирования (11 июля — 7 тысяч заражений при 47 смертях). Они требовали ускорения программы вакцинации против Covid-19.

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В свою очередь тысячи проправительственных сторонников также вышли на улицы после того, как президент Мигель Диас-Канель выступил по телевидению, призвав их защищать завоевания Кубинской революции, положившей начало десятилетиям коммунистического правления в стране.

Руководитель Кубы заявил, что протесты были провокацией наемников, нанятых США для дестабилизации страны, и пообещал "революционный ответ". США же заявили, что поддерживают право кубинского народа на мирные собрания, призывают к спокойствию и осуждают любое насилие.

Как сообщает также Reuters, протесты проходили, в частности, в различных частях Гаваны, включая исторический центр, а их крики "Диас-Канель, уходи!" заглушали проправительственных активистов с кубинскими флагами, скандировавших "Фидель". В одном районе Гаваны протестующие выразили свой гнев на пустой полицейской машине, перевернув ее, а затем забросав камнями.

При этом сообщается, что большинство протестующих разошлись по домам к 9 часам вечера, поскольку в стране введен комендантский час из-за пандемии Covid-19.