Политика и экономика 1 час назад

Курт Волкер вошел в состав независимого совета украинской транспортной компании

В своей новой работе Волкер видит возможность усилить украинскую экономику

Курт Волкер. Фото: Getty Images Курт Волкер. Фото: Getty Images
Курт Волкер. Фото: Getty Images

1 сентября бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер стал независимым членом совета директоров компании BGS Rail, входящей в группу Avia Solutions.

Как сообщается в пресс-релизе группы, компания BGS Rail зарегистрирована в Украине. В Avia Solutions Group ожидают, что Волкер своим участием усилит присутствие компании на рынке.

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"Присутствие посла Волкера в компании поможет BGS Rail успешно разрабатывать и воплощать планы по развитию, что увеличит объемы прямых иностранных инвестиций и создаст новые рабочие места на украинском рынке", — говорится в сообщении.

По словам Волкера, в своей новой работе он видит возможность усилить украинскую экономику.

"В сотрудничестве с Avia Solutions Group в их развитии BGS Rail я вижу возможность усилить экономику Украины, построить сервис мирового класса и создать рабочие места для украинских граждан. Это созвучно глобальной стратегии Avia Solutions Group", — заявил он.

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Волкер — бывший специальный представитель США по переговорам с Украиной (2017 — 2019 годы), бывший посол США в НАТО и исполнительный директор-основатель Института Маккейна.

Он также является старшим международным советником BGR Group в Вашингтоне и почетным научным сотрудником Центра анализа европейской политики.

Ранее сообщалось, что Курт Волкер мог лоббировать поставки Украине противотанковых комплексов Javelin, имея конфликт интересов.

По информации СМИ, BGR Group и Институт Маккейна имеют финансовые связи с фирмой Raytheon, которая производит комплексы Javelin и которая получила миллионную прибыль от решения президента Дональда Трампа начать поставки этих комплексов Украине.

Напомним, Курт Волкер ушел в отставку с должности спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины на фоне скандала вокруг главы США Дональда Трампа.

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