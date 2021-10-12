Любченко обвинили в причастности к еще 10 млрд грн. "скруток" НДС — СМИ

В Украине продолжают процветать "скрутки" налога на добавленную стоимость. За лето — с июня по август 2021 года — бюджет потерял на этих схемах еще порядка 10 млрд грн. Соответствующие данные опубликовало издание "РБК-Украина". По информации журналистов, к схемам по прежнему причастен первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко.

Издание напоминает, что по разным оценкам, ежегодные объемы "скруток" НДС, то есть фиктивной "продажи" налогового кредита между компаниями, в результате которых бюджет теряет поступления, составляют от 25 до 60 млрд грн. Например, согласно отчету ВСК Верховной рады, которая проводила оценку деятельности налоговых органов и расследовала, в том числе, объемы "рынка" скруток, в 2020 году участники схем "скрутили" порядка 27 млрд грн.

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При этом только в период с мая по декабрь 2020 года — когда главой ГНС был нынешний первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко, объем "скруток" составил 19,6 млрд грн. или порядка 2,5 млрд грн. ежемесячно.

Кроме того, в прессе публиковали списки из более, чем 1300 компаний, которые причастны к "скруткам" на 12,4 млрд грн с января по май 2021 года. А также перечни фигурантов схем и представителей фискальных органов, которые им способствуют в реализации таких схем. Все это дало повод журналистам утверждать, что за время управления налоговой Алексеем Любченко общий объем "скруток" превысил 30 млрд грн.

В распоряжении РБК-Украина оказалась очередная "сводка" с перечнем из порядка 1000 компаний, которые, по данным издания, участвовали в "скрутках" за июнь — август 2021 года с помесячной разбивкой сумм НДС, которые им удалось "скрутить" за этот период.

Речь идет о сумме около 9,5 млрд грн, причем объемы в ежемесячно нарастают — от 2,9 млрд грн в июне до 3,7 млрд грн в августе. За эти три месяца "скрутки" были зафиксированы во всех регионах Украины, кроме Черновицкой области. Лидерами по таким фактам являются Львовская, Харьковская области и г. Киев, а также Донецкая и Киевская области.

Суммарно, отмечает РБК-Украина, в этих регионах проведено более половины "скруток" НДС в стране. Так, по Львовской ГНС зафиксированы "скрутки" на 1,8 млрд грн, в Харьковской на 1,7 млрд грн., в Киеве на 1,6 млрд грн., в Донецкой области на 1,4 млрд грн, в Киевской — на 0,9 млрд грн.

"Восемь компаний из списка "схлопнули" более 100 млн грн. НДС каждая. Из тройки лидеров все предприятия находятся в юрисдикции Харьковской областной ГНС. Это ООО "Агроком грант" (139,7 млн грн, учредитель Сергей Петраш, выращивание зерновых), ООО "Аликанто Сервис" (138,5 млн грн, Вадим Баштецкий, производство подсолнечного масла), ООО "Флорео" (117,9 млн грн, Андрей Гончаренко, оптовая торговля отходами).

Кроме того, более 100 млн грн "скрутили" под носом у Львовской ГНС — ООО "Австер" (101 млн грн., Назарий Мингальов, оптовая торговля), ООО "Партнер Дістрібьюшин" (100,9 млн грн, Ростислав Грабан, оптовая торговля напитками). От Киева в топ-8 оказалось ООО "Алекс Обджект" (108,6 млн грн "скрута", Карина Сокуренко, оптовая торговля ширпотребом), от Запорожья ООО "Центр Нафта торг" (103,1 млн грн., Андрей Новиков, оптовая торговля топливом) и ЧП "ЛТ Тренинг" из Чернигова (109,3 млн грн., литовец Банис Гитис, вспомогательная деятельность в сфере транспорта)", — говорится в статье.

По данным РБК-Украина, бенефициарами схем продолжают оставаться все те же региональные лидеры теневой экономики, о которых писали ранее. Например, структуры Василия Костюка во Львове.

"Со стороны фискального органа, по словам собеседников в правоохранительных органах, фигуранты схем так же не изменились. Ключевую роль играет Евгений Олейников, ныне глава ГНС, а также помощник Алексей Любченко Сергей Крамар, директор департамента управления рисками ГНС Антон Чиж, начальник управления рисков Александр Осаволюк", — говорится в статье.

"На фоне разговоров о возможном увольнении Любченко из правительства именно из-за причастности к "скруткам" — есть вероятность, что правоохранительные органы все же обратят на это внимание и привлекут к ответственности причастных чиновников. Сейчас схемами с неуплатой НДС собирается активно заниматься вновь созданное Бюро экономической безопасности. Однако, для реальной эффективности необходимо вначале побороть политическую первопричину существования схем — привлечь к ответственности чиновников-организаторов", — резюмирует издание.