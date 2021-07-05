Люстрированный "друг" Поклонской: Кто такой прокурор Полтавщины Антон Столетний

Недавно Полтавская областная прокуратура подала иск в суд против КП "Гадячская ГЦБ" о признании незаконным тендер на ремонт больницы и договор с подрядчиком — ООО "КВА". Полтавская облпрокуратура увидела якобы нарушения в процедуре закупки, проведенной на площадке "ProZorro". Кстати, ремонт уже почти закончен и многие отремонтированные корпуса больницы принимают пациентов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Полтавского облсовета Алексей Матюшенко.

По его мнению, облпрокуратура, которую возглавляет Антон Столетний, по сути, предлагает следующий вариант развития ситуации: "разрушить до основания Гадячское отделения неотложных состояний и вернуть использованные средства государству. В результате город остается без отделения, без КТ, без приема инсультных больных". Депутат также отмечает, что "все сроки на обжалование закупки давно прошли, а отделения уже полностью отремонтировано".

Что же так возбудило облпрокуратуру и лично прокурора Столетнего ввязаться в войну против самого известного в регионе объекта президентского "Большого строительства" от медицины? Больница действительно превращается в современный медцентр, который ранее не снился Гадячу, и денег в него вложено уже немало. Разве что слуга закона против "Большой стройки" президента Владимира Зеленского?

Цена вопроса — 8,072 и 4,028 миллиона гривен. Столько стоило выполнение работ подрядчиком — ООО "КВА" — согласно тендерной документации от августа и декабря 2020 года. Причем ремонтные работы уже почти завершены, в новостных лентах фото установленного томографа — такой современной техники в Гадяче до этого никогда не было.

Повод для иска Столетний выбрал странный: в ходе тендера действительно возникли проблемы с его участником — частным производственно-коммерческим предприятием "Авангард-Н", специализирующемся на столярке и оптовой торговле — который откровенно с "потолка" установил стоимость своих услуг, напутал в документации. Но как раз этой фирмы в иске прокуратуры нет!

Проще говоря: Полтавская облпрокуратура в лице ее начальника Антона Столетнего просто нашла веские для себя доводы осложнить жизнь Гадячскому медцентру, местной громаде, подрядчику и ради этого поставила под сомнение функционирование медучреждения, которое успело стать сенсацией от мединфраструктуры местного масштаба.

Да и вообще странная ситуация и еще более странная позиция областной прокуратуры и прокурора Столетнего, у прокуратуры есть свои инструменты по проверке тендеров, но тут совершенно иная ситуация, больше похожая на давление с целью отстаивания своих интересов и попыткой влияния на тендеры. И вот почему.

Ответ на этот вопрос в том числе в том, как шел по карьерной лестнице сам прокурор. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала приказ о его назначении 10 сентября 2020 года. Скандал с Гадячским медцентром — далеко не первая сомнительная история в карьере 41-летнего прокурора родом из Запорожья. С одной стороны — Столетний совершенно неприметный персонаж. Не присутствует в соцсетях, нет информации о родственниках и ближайшем окружении — только жена и дети в декларации чиновника, его прошлое в Запорожье покрыто тайной.

Но, вполне очевидно, что такая завеса вокруг Столетнего возникла после поворотной вехи в его карьере, когда распоряжением президента Януковича от 8 апреля 2013 года он вошел в Межведомственную группу Украины в Виртуальном Центре ГУАМ по борьбе с терроризмом, оргпреступностью, оборотом наркотиков и т.д. Тогда Столетний трудился замначальника Главного управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве — начальником управления надзора за соблюдением законов органами СБУ, таможенной и пограничной службы Украины ГПУ.

То есть работал в команде одиозного генпрокурора Виктора Пшонки, возглавлял отдел, который напрямую участвовал в "делах Майдана" в период кровавых событий в Киеве. После бегства Януковича Столетний был уволен и попал под люстрацию. Казалось бы, все: он не имеет права работать в правоохранительных органах 10 лет, карьера окончена.

Но не в случае со Столетним. Он, как и бывший шеф, на тот момент уже был профессором, но местного ранга — запорожского Классического приватного университета. Потому устроился в Академию прокуратуры доцентом кафедры преподавать, однако и оттуда его попросили в связи с люстрационным шлейфом. Далее — годы судебных тяжб и Столетний умудрился не только восстановиться в академии, но и отсудить 1,2 миллиона гривен. Вскоре и этот вуз приказал долго жить, а прокурор-соратник Пшонки по делам Майдана остался с выбеленным прошлым, зачищенными историями о его карьерных подвигах в публичных реестрах документации и Интернете. Гугл вам подтвердит — на запрос "Антон Столетний" там сегодня есть лишь дубы и "подвиги" прокурора в Полтаве. Разве что в российском сегменте есть воспоминания "няшной" крымской прокурорши Поклонской: "Был начальник управления у нас, Антон Владимирович Столетний, который душой болел за всё происходящее и который не оставил нас, как многие наши руководители оставили…"

В таком информационном "макияже" Столетний и попал в команду нынешнего генпрокурора Ирины Венедиктовой. Перед этим он успел поруководить экспертной группой по вопросам реформирования правоохранительных органов в офисе президента и в 2019 году "засветиться" советником Венедиктовой во время ее руководства Государственным бюро расследований, а потом попал на Полтавщину.

И тут Столетний по полной программе включается в работу. Не напрасно одно из первых крупных его дел, затеянных в регионе, касается вмешательства в генплан областного центра. Не ускользают от его внимания и "мелочь" вроде незаконной добычи полезных ископаемых на 200 миллионов гривен, "черные" лесопилки, которых Столетний насчитал на Полтавщине 80 штук — все, где может присутствовать неучтенная наличка и есть коррупционные риски. Одна из любимых тем, кстати, в его научных изысканиях. Вряд ли, "черные" предприятия прикроют, скорее они начнут работать на благосостояние Столетнего.

А Столетний вполне неплохо чувствует себя финансово, и это только согласно декларации о доходах. У него есть квартира в Киеве (92,9 кв. м.), а его жена — Ольга Столетняя — владеет тремя нежилыми помещениями (267 кв. м.) и двумя земельными участками по 600 кв. м. В Полтаве прокурор арендует квартиру на 47 кв.м.

Его супруга любит дорогие авто: на нее записаны Subaru Forester 2011 г.в. и в 2020 году к ней добавилась BMW Х3 2018 года. Цена первой от дилера в Украине стартует от одного, второй — от 1,4 миллиона гривен (в декларации Столетнего указана цена в 702 тыс. грн.). Сам он ездит на BMW Х5 2012 г.в., здесь цена новой начинается от 1,6 млн. грн.

Это пристрастие к быстрым авто мало вяжется с зарплатой прокурора. За 2020 год на основном месте работы он получил 519 тыс грн., в офисе президента — 286 тыс грн, еще около 50 тыс грн — в академии прокуратуры и приватном университете, с разными доплатами — вместе чуть более 950 тысяч гривен. Супруга за год заработала 83 тысячи. Также в семейном доходе — 53 тысячи от фирмы "Владис", записанной на Наталью Столетнюю — не Клондайк, торговля цветами и кормом для животных много денег не дает.

Но при этом супружеская пара заняла "третьему лицу" $142 и $95 тысяч! А на банковском счету Столетний хранит 4,022 тысячи евро.

Откуда у прокурора с месячным доходом около 80 тысяч гривен деньги на автопарк ценой три миллиона и займ "кому-то" размером 244 тысячи долларов? При том, что нужно кормить двоих детей, а до попадания в команду Венедиктовой он сам жил на средства от "науки".

Назначение в Полтаву люди его круга воспринимают как типичную бизнес-схему: наладить потоки, получить процент. В интернет сообществе сразу после назначения Столетнего так напрямую и заявили: "Есть просьба к сотрудникам прокуратуры — увидите Антона Владимировича Столетнего (помните такого, он за время Януковича возглавлял четвёртую управу в прокуратуре Киева?), То спросите, сколько он занес за назначение прокурором Полтавской области. Просто интересно, какие сейчас расценки". Об этом написал в телеграм-канале "Записки пасквилянтов", журналист Владимир Бойко.

То есть в истории с Гадячским медцентром Столетний непрозрачно намекает бизнесу и местной власти, что для "решения вопроса" нужно обратиться к нему. Потому что в действиях прокуратуры нет другой логики, кроме как дать сигнал бизнесу. Ведь работы сделаны, если тендеры отменить, завтра ни один застройщик не может быть уверенным, что его объект примут. Конечно, по логике прокурора области, теперь гарантией работы застройщика и сдачи объекта как "Большой стройки" президента, так и других объектов области, является одобрение Столетнего, тогда и прокуратура проблем видеть с тендерами там не будет, и тем более отменять, когда все работы выполнены. Более того, Столетний и своих подрядчиков готов предложить, есть уже опыт в областном центре. И необязательно напрямую обращаться — для этого существуют подчиненные. Ведь в иске к Гадячской больнице значится как раз заместитель прокурора Полтавской области.