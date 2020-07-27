Луческу отказался работать в киевском "Динамо" — СМИ

Мирча Луческу принял решение отказаться от работы в киевском "Динамо", несмотря на то, что был назначен на этот пост 23 июля.

Об этом экс-тренер Шахтера написал в своем письме, сообщает Gazeta Sporturilor.

"К сожалению, я принял решение отказаться от сотрудничества с "Динамо". Я благодарю семью Суркисов за доверие, но я не могу работать в условиях вражды с представителями ультрас, которые оказывают наиболее активную поддержку клубу. Я не могу принять тот факт, что фанаты команды действуют вопреки ее интересам. Я думал, что мой приход даст "Динамо" необходимый толчок и поможет вернуть клуб на то место, которое он заслуживает", — сообщил Луческу изданию.

По информации Football.ua, ультрас Динамо в штыки восприняли это назначение, назвав его "плевком в лицо болельщикам", ведь на протяжении 12 лет Мирча тренировал донецкий Шахтер и зачастую жестко критиковал киевлян.

В то же время, сегодня турецкое издание aa.com.tr приводило слова Луческу о том, что в истории Динамо еще не было такого плохого периода, но он обещает все наладить.