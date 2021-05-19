Экономика 1 час назад

Ми повинні зробити все, аби наступний Microsoft народився в Україні, — Максим Слободянюк

Перш за все потрібно вирішити проблеми з захистом інтелектуальної власності

Максим Слободянюк. Фото: Inventure Максим Слободянюк. Фото: Inventure
Максим Слободянюк. Фото: Inventure

Українська держава та органи влади повинні забезпечити умови для ефективної праці IT-компаній в Україні, щоб вітчизняні стартапи не емігрували у країни з більш придатним для роботи законодавством та бізнес-кліматом.

Про це на дискусійній панелі "Україна — новий ІТ-хаб Європи", що відбулася в рамках Всеукраїнського Форуму "Україна 30. Цифровізація", заявив засновник компанії NIKATECH Family Максим Слободянюк. Панель модерував заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, який також є керівником проєкту Дія City.

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Слободянюк розповів, що нині в Україні є ряд проблем із захистом інтелектуальної власності та гармонізацією правових норм. На його думку, саме запровадження Дія City стане кроком, який сприятиме вирішенню цих проблем, зокрема завдяки імплементації елементів англійського права.

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"Ми повинні зробити все, аби наступний "Microsoft" народився в Україні", — заявив він, наголосивши, що саме Дія City надає інструменти для досягнення цієї мети.

"В Женеві захищають торгові марки та патенти, а тут ми маємо захищати те, що стосується технологій", — підкреслив Слободянюк, додавши, що такий захист має гарантуватися і держава мусить цьому сприяти.

Нагадаємо, Дія City — це спеціальний правовий та податковий режим для ІТ-галузі, що має вирішити більшість потреб українського ІТ-бізнесу, сприяти залученню іноземних інвестицій і вивести Україну на позицію потужного ІТ-хабу в Східній Європі.

Законопроєкт №4303 про Дія City був схвалений у першому читанні 227 депутатами 15 квітня 2021 року.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що завдяки Дія City частка ІТ у ВВП України зросте до 10%.

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