Ми повинні зробити все, аби наступний Microsoft народився в Україні, — Максим Слободянюк

Українська держава та органи влади повинні забезпечити умови для ефективної праці IT-компаній в Україні, щоб вітчизняні стартапи не емігрували у країни з більш придатним для роботи законодавством та бізнес-кліматом.

Про це на дискусійній панелі "Україна — новий ІТ-хаб Європи", що відбулася в рамках Всеукраїнського Форуму "Україна 30. Цифровізація", заявив засновник компанії NIKATECH Family Максим Слободянюк. Панель модерував заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, який також є керівником проєкту Дія City.

Слободянюк розповів, що нині в Україні є ряд проблем із захистом інтелектуальної власності та гармонізацією правових норм. На його думку, саме запровадження Дія City стане кроком, який сприятиме вирішенню цих проблем, зокрема завдяки імплементації елементів англійського права.

"Ми повинні зробити все, аби наступний "Microsoft" народився в Україні", — заявив він, наголосивши, що саме Дія City надає інструменти для досягнення цієї мети.

"В Женеві захищають торгові марки та патенти, а тут ми маємо захищати те, що стосується технологій", — підкреслив Слободянюк, додавши, що такий захист має гарантуватися і держава мусить цьому сприяти.

Нагадаємо, Дія City — це спеціальний правовий та податковий режим для ІТ-галузі, що має вирішити більшість потреб українського ІТ-бізнесу, сприяти залученню іноземних інвестицій і вивести Україну на позицію потужного ІТ-хабу в Східній Європі.

Законопроєкт №4303 про Дія City був схвалений у першому читанні 227 депутатами 15 квітня 2021 року.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що завдяки Дія City частка ІТ у ВВП України зросте до 10%.