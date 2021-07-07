Политика и экономика 1 час назад

Минэкономики перезапускает работу Экспортно-кредитного агентства

В министерстве считают, что новая экспортная стратегия Украины должна способствовать продвижению интересов национальных товаропроизводителей

Алексей Любченко. Фото: пресс-служба Минэкономики Алексей Любченко. Фото: пресс-служба Минэкономики
Алексей Любченко. Фото: пресс-служба Минэкономики

Министерство экономики Украины завершает докапитализацию "Экспортно-кредитного агентства" в 2 млрд грн и перезапускает его деятельность, чтобы его работа стала поддержкой для бизнеса.

Об этом сегодня, 7 июля, сообщил первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Алексей Любченко на Всеукраинском форуме "Украина 30".

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"Если мы хотим быть интегрированными в мировые экономические процессы, то должны иметь тесные отношения и в направлении Востока, и в направлении Запада. Сегодня необходим прагматический баланс возможностей либеральной мировой торговли и мероприятий продвижения интересов национальных товаропроизводителей. В этом контексте важную роль должна сыграть новая экспортная стратегия Украины", — рассказал Любченко.

По его словам, Украина должна реагировать на вызовы, чтобы не остаться за чертой новых экономических интеграционных процессов.

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"Я имею в виду центрально-европейскую интеграцию, в которую вовлечены Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Хорватия и присоединились также страны Балтии. Украина еще мало приобщена к этому процессу, но с точки зрения экономических перспектив и контекста безопасности, с точки зрения инвестиций это новый перспективный проект. Также мы должны вернуться к Черноморскому объединению и "Люблинскому треугольнику". Есть перспективы расширить этот формат в сфере экономики, инфраструктурных проектов и многих других вещей", — отметил Любченко.

Глава Минэкономики добавил, что Украина, несмотря на свое географическое положение, должна стать эффективным, быстрым и дешевым инфраструктурным хабом для обслуживания глобальных торговых и производственных операций.

Напомним, весной 2018 года Кабинет министров утвердил создание Экспортно-кредитного агентства в форме ЧАО, а также поручил Министерству экономического развития и торговли осуществить частное размещение его акций.

Президент Украины Петр Порошенко 28 декабря 2016 года подписал закон "Об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских производителей путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта", предусматривающий создание в Украине ЭКА.

Согласно закону, в сферу деятельности ЭКА входит поддержка экспорта работ, услуг украинского происхождения, а также ряда товарных групп перерабатывающей промышленности. Уставный капитал ЭКА — 200 млн грн.

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