Минфин возвращается к размещению долларовых ОВГЗ: как отреагирует гривня

Уже традиционно фактор размещения Министерством финансов ОВГЗ на аукционах отражается на курсе гривни. На этой неделе, а именно 11 февраля, к размещению планируются гривневые ОВГЗ сроком на 3 месяца, 1 год, 2 года, 4 года общим номиналом 6,5 млрд гривен.

На первичных аукционах 11 февраля также будут предложены 14-месячные долларовые облигации внутреннего госзайма на суму $200 млн.

Напомним, на аукционе 24 декабря 2019 года средневзвешенная доходность годовых государственных облигаций, номинированных в долларах США, составила 3,4%.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Также в декабре прошлого года в Минфине говорили о том, что в перспективе до 2024 года планируют отказаться от выпуска ОВГЗ, номинированного в иностранной валюте, так как обслуживание такого долга обходится государству очень дорого, и перейти исключительно на гривневые ОВГЗ.

Похоже на аукционе во вторник Минфин будет пытаться снизить ставки как на долларовые ОВГЗ, так и на гривневые. Доходность последних Минфин на аукционах в 2020 году снизил уже до уровня ниже 10%.

Вместе с тем, прогнозированная сумма получения от размещения ОВГЗ может быть снивелирована предстоящим на этой неделе погашением ОВГЗ предыдущих выпусков и процентов по ним.

Тем временем, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на понедельник, 10 февраля 2020 года.

По сравнению с последним банковским днем прошлой недели, пятницей, 7 февраля, гривня по отношению к доллару укрепилась на 4 копейки — официальный курс вырос с 24,5794 грн/доллар до 24,537 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению с пятницей, также снизился в цене с 27,0435 грн/евро до 26,9048 грн/евро.

Официальный курс валют на 10 февраля:

✅ 1 доллар США — 24,537 грн;

✅ 1 евро — 26,9048 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 25,1314 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 31,7582 грн.

На межбанковском валютном рынке торги 10 февраля начались с укрепления курса гривни в покупке — здесь доллар подешевел на 2 копейки. В продаже — курс доллара остался на уровне, установленном на момент закрытия межбанка в пятницу. 7 февраля межбанк закрылся в диапазоне 24,50/24,53 грн/доллар, а уже 10 февраля открылся в диапазоне 24,48/24,53 грн/доллар.

Согласно информации дилеров, коридор по доллару в пятницу ожидается в пределах 24,40-24,65 грн/доллар.

Стоимость евро на межбанковском валютном рынке снизилась. В покупке — на 8 копеек, в продаже — почти на 6 копеек. 10 февраля торги по евро стартовали в диапазоне 26,7982/26,8505 грн/евро. 7 февраля закрылись на уровне 26,8789/26,9094 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 24,50 грн/доллар. По сравнению с пятницей наличный доллар подорожал на 10 копеек — утром 7 февраля американскую валюту покупали по курсу 24,40 грн/доллар. Продают наличный доллар в понедельник по курсу 24,55 грн/доллар. По сравнению с пятницей — курс был 24,45 грн/доллар — американская валюта также подорожала на 10 копеек.

Отметим, в течение прошлой недели, 3-7 февраля, наблюдалось постепенное снижение курса американской валюты по отношению к гривне — и в покупке, и в продаже наличный доллар подешевел за неделю на 64 копейки.

Читайте также: С начала недели доллар подешевел на 64 копейки

Средний курс купли/продажи евро утром 10 февраля на наличном рынке составил 26,88/26,99 грн/евро. 7 февраля утром европейскую валюту покупали по курсу 26,81 грн/евро, продавали — по 26,95 грн/евро. Таким образом, в покупке евро подорожал на 7 копеек, в продаже — на 4 копейки.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует, что вероятно, в ближайшей перспективе гривня сохранит стабильность и будет торговаться в диапазоне 24,5-24,6 гривен за доллар.

Снижение курса доллара к гривне на начавшейся неделе ожидает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. По его мнению, доллар на межбанке может торговаться через неделю в диапазоне 24,0-24,1 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,1 грн/доллар.