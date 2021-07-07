Мининфраструктуры проведет публичное обсуждение по тарифам на грузоперевозки УЗ

Проект Министерства инфраструктуры по изменению коэффициентов, определяющих тарифы на грузоперевозки, дополнительно привлечет в бюджет "Укрзализныци" 2 млрд грн уже в этом году и 10 млрд — в следующем. Вместе с тем окончательное решение по тарифам будет приниматься по итогам общественного обсуждения, сообщает "Mintrans".

В планах Министерства постепенно увеличить тарифы на перевозку группы грузов первого тарифного класса на 8% с 1 сентября 2021 года, а с 1 января 2022 года увеличить их еще на 20,4%. Также предлагается увеличить тарифы на перевозку грузов второго тарифного класса на 8% с 1 сентября 2021 года и еще на 6,5% с 1 января 2022 года.

Таким образом, тарифные ставки возрастут в первую очередь для основных пользователей железнодорожной сети — металлургических компаний.

"Это рекордное увеличение тарифов. Впервые речь идет не об индексации тарифов, а о сближении классов. Это позволит уже в этом году "Укрзализныце" привлечь дополнительные 2 млрд грн, а в следующем — рекордные 10 млрд грн", — объяснил в комментарии изданию министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он также рассказал, что представители отраслевой общественности предлагают ещё больше унифицировать тарифы, что, по их оценкам, привлечет в бюджет "Укрзализныци" больше средств.

"Сегодня мы получили первые письма от общественности, которые настаивают на еще большей унификации и безубыточности перевозок грузов, что позволит привлекать ежегодно до 18-20 млрд грн. Мы слышим аграриев и понимаем, что основной объем грузоперевозок — это руда и уголь. Исходя из этого мы и будем выстраивать новую тарифную политику", — отметил Кубраков, добавив, что окончательное решение о ставках тарифов будет принято по результатам общественного обсуждения.