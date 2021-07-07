Экономика 1 час назад

Мининфраструктуры проведет публичное обсуждение по тарифам на грузоперевозки УЗ

Тарифные ставки возрастут в первую очередь для металлургических компаний

Мининфраструктуры проведет публичное обсуждение по тарифам на грузоперевозки УЗ Мининфраструктуры проведет публичное обсуждение по тарифам на грузоперевозки УЗ

Проект Министерства инфраструктуры по изменению коэффициентов, определяющих тарифы на грузоперевозки, дополнительно привлечет в бюджет "Укрзализныци" 2 млрд грн уже в этом году и 10 млрд — в следующем. Вместе с тем окончательное решение по тарифам будет приниматься по итогам общественного обсуждения, сообщает "Mintrans".

В планах Министерства постепенно увеличить тарифы на перевозку группы грузов первого тарифного класса на 8% с 1 сентября 2021 года, а с 1 января 2022 года увеличить их еще на 20,4%. Также предлагается увеличить тарифы на перевозку грузов второго тарифного класса на 8% с 1 сентября 2021 года и еще на 6,5% с 1 января 2022 года.

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Таким образом, тарифные ставки возрастут в первую очередь для основных пользователей железнодорожной сети — металлургических компаний.

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"Это рекордное увеличение тарифов. Впервые речь идет не об индексации тарифов, а о сближении классов. Это позволит уже в этом году "Укрзализныце" привлечь дополнительные 2 млрд грн, а в следующем — рекордные 10 млрд грн", — объяснил в комментарии изданию министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он также рассказал, что представители отраслевой общественности предлагают ещё больше унифицировать тарифы, что, по их оценкам, привлечет в бюджет "Укрзализныци" больше средств.

"Сегодня мы получили первые письма от общественности, которые настаивают на еще большей унификации и безубыточности перевозок грузов, что позволит привлекать ежегодно до 18-20 млрд грн. Мы слышим аграриев и понимаем, что основной объем грузоперевозок — это руда и уголь. Исходя из этого мы и будем выстраивать новую тарифную политику", — отметил Кубраков, добавив, что окончательное решение о ставках тарифов будет принято по результатам общественного обсуждения.

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