Финансы 60 минут назад

"Мисто Банк" улучшил финансовые показатели

Банк завершил программу докапитализации

"Мисто Банк" улучшил финансовые показатели "Мисто Банк" улучшил финансовые показатели

В июне в "Мисто Банке" была завершена программа капитализации. Было улучшено финансовое состояние и повышен норматив капитала.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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По состоянию на 1 июля  2020 года показатели деятельности активы АО "Мисто Банк" составили 1444 млн грн, в том числе, высоколиквидные средства — 234 млн грн, капитал — 253 млн грн, результат деятельности — 39 млн грн.

Банком соблюдены все нормативы капитала:

• регулятивный капитал (Н1) — 212 млн грн (нормативное значение не менее 200 млн грн);

• норматив адекватности регулятивного капитала (Н2) — 20,1% (нормативное значение не менее 10%);

• норматив адекватности основного капитала (Н3) — 14,5% (нормативное значение не менее 7%).

Также сообщается, что банком соблюдены все нормативы ликвидности, в частности коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) составляет 200,4% (нормативное значение — не менее 100%), и полностью выполнены нормы обязательного резервирования.

Все указанные показатели подтверждаются данными статистической отчетности, ежедневно подается в Национальный банк Украины. Банк продолжает работать в обычном режиме и выполнять свои обязательства перед клиентами и вкладчиками, — сообщает пресс-служба "Мисто Банка".

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