Финансы 50 минут назад

МПС LEO и IBOX BANK стали участниками US-Ukraine Business Council

Своей главной целью USUBC ставит всестороннюю продуктивную коммуникацию между правительствами и бизнесом обеих стран

CEO МПС LEO и акционер IBOX BANK Алена Шевцова CEO МПС LEO и акционер IBOX BANK Алена Шевцова
CEO МПС LEO и акционер IBOX BANK Алена Шевцова
PR-материал

Международная платежная система LEO и транзакционный банк IBOX BANK стали новыми участниками US-Ukraine Business Council — одной из старейших неправительственных организаций экономического сотрудничества Украины и США, основанной в 1995 году.

US-Ukraine Business Council выступает не только медиатором между американскими инвесторами и украинским бизнесом, но и как экономико-политический консультационный участник отношений правительств Украины и США.

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"US-Ukraine Business Council — авторитетная организация, развивающая американские инвестиции в Украине. Став одними из представителей финансового рынка в структуре участников USUBC, мы лишний раз продемонстрировали все перспективы украинской отрасли финансовой как со стороны банков, так и небанковских финансовых учреждений", — рассказала CEO МПС LEO и акционер IBOX BANK Алена Шевцова.

Своей главной целью USUBC ставит всестороннюю продуктивную коммуникацию между правительствами и бизнесом обеих стран, которая поможет развивать инвестиционные и торговые отношения.

Напомним, в марте 2021 года международная платежная система LEO была внесена Национальным банком Украины в категорию важных платежных систем в Украине, а по итогу 9 месяцев 2021 года увеличила количество транзакций на 147%. Также известно, что по итогу 3 кварталов 2021 года IBOX BANK нарастил объем средств юрлиц более чем в 2 раза.

 

 

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