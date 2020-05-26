Музей АТО в Днепре за 4 года никто не смог повторить — Юрий Голик

Четыре года назад в Днепре открылась уличная экспозиция Музея АТО "Шляхами Донбасу". За это время ее посетили сотни тысяч человек, а сам музей остается уникальным и единственным в стране. О том, как создавалась экспозиция, рассказал в Facebook бывший советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

"К удивлению многих, но не нас самих, мы ее строили за свои личные средства. Просто потому, что такие музеи должны быть в каждом областном центре. Первый сделали мы. Вероятно, нам больше всех не все равно. Один музей. Одна уличная экспозиция", — говорит он.

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От идеи уличной экспозиции до воплощения в жизнь прошло всего три месяца. За это время, по словам Голика, было много споров до хрипоты, бессонных ночей, выкуренных сигарет и эскизов. В результате экспозиция превратилась в коллекцию настоящих боевых артефактов. Есть даже БТР, угнанный у боевиков, и несколько расстрелянных машин из зоны АТО.

Важной частью экспозиции стала скульптура украинского воина, которому девочка протягивает яблоко. Она отражает реальную историю жизни одного из членов команды, работавших над созданием музея.

"Более ста тысяч посетителей каждый год. Президент, министры, послы, депутаты, губернаторы, генералы, командиры, герои, дети, делегации, студенты и много-много людей за четыре года побывавших здесь. Ноль равнодушных после посещения экспозиции", — пишет Голик.

"Музей, который за четыре года никто так и не повторил. Даже из числа тех, кто так любит вещать со всех утюгов о патриотизме. В память о подвиге тысяч людей, вставших на защиту Украины", — отметил он.